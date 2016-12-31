Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Злоумышленники попали в квартиру Расула Мирзаева благодаря девушке. Услышав о незваных гостях, спортсмен вышел к ним.

Неожиданный поворот получила история с расстрелом скандально известного спортсмена Расула Мирзаева. Как сообщает Life.ru, когда злоумышленники попали в квартиру бойца, дверь им открыла девушка по имени Амина.

При этом сейчас рядом с раненым спортсменом в больнице находится другая девушка, его невеста 20-летняя Мария. С ней Мирзаев встречается уже около двух лет.

Мария живет на две страны. В настоящее время она получает образование в Милане. В ночь нападения, по словам самой девушки, она находилась у родителей в Москве. "В ту ночь Расул уже собирался ложиться спать. На утро все собирались готовиться к Новому году, планировали отмечать вместе с семьей", – сообщила Мария.

Она призналась, что не слышала о каких-либо угрозах в адрес спортсмена. Кроме того, Мария не рассказала, что за девушка находилась рядом с Мирзаевым в роковую ночь.

Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира проводится проверка.



Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл наказание в следственном изоляторе.







