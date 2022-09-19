Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева

Со дня смерти последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева прошло три недели. Но все до сих пор гадают, что же такого сказала покойнику на прощании Алла Пугачева.

20 декабря 1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присвоении Алле Пугачевой звания "Народной артистки СССР" с формулировкой " За большие заслуги в развитии советского эстрадного и сценического искусства". 25 декабря президент СССР объявит о прекращении своей деятельности и сложит с себя полномочия Верховного главнокомандующего. Через день будет принята декларацию о прекращении существования СССР и его институтов власти.

Алла Пугачева историю знает хорошо, поэтому не проститься с Михаилом Горбачевым в Колонном зале Доме Союзов, где в разное время проходили гражданские панихиды по многим политикам, артистка не могла.

Она долго стояла у дорогого гроба, что-то говорила и трясла указательным пальцем. Очевидцы терялись в догадках – то ли Алла Борисовна отчитывала Михаила Горбачева, то ли что-то приказывала, то ли совершала какой-то магический обряд.

"Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей", – напишет Пугачева после церемонии у себя на странице в социальной сети.

Теперь же стали известны и слова, которые она произнесла у гроба Горбачева – "Ну, что. Михаил Сергеевич, отвоевался?" Эту фразу со ссылкой на стоявшую в это время в почетном карауле сотрудницу Горбачев-фонда цитирует на своей странице в соцсетях знаменитый фотограф Юрий Феклистов. Он знал Михаила Сергеевича лично, много снимал его семью на протяжении десятилетий и присутствовал на церемонии прощания, поэтому в правдивости приведенных слов сомневаться не приходится.