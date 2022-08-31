Известие о трагедии приперло Меньшову к стенке

Стало известно о кончине бывшего президента СССР и политика Михаила Горбачева. Мужчина скончался на умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на серьезный возраст, уход политика стал потрясением для жителей России, как для молодежи, так и для тех, кто застал Горбачева еще при власти.
Естественно, эта новость стала причиной всплеска переживаний о стране среди интеллигенции. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова не осталась в стороне. В своем микроблоге она активно высказалась, оценив влияние уже пожилого политика на жизнь в России, передает РИА ФАН.
«Один за другим они уходят в этом году… Все, кто имел прямое отношение к тем тектоническим сдвигам в жизни огромной страны. К переменам, которые «требовали наши сердца», и плоды которых мы все сегодня отчасти и пожинаем», — написала Меньшова.
Следом за сообщением актриса поделилась постом из другого канала, согласившись, что каждый должен самостоятельно дать оценку вкладу и влиянию политика на страну. Следующий пост, скорее всего, не заставит себя ждать.
Актриса кино и театра регулярно рассуждает на злободневные темы и дает развернутые комментарии мировым событиям. За Юлией следят около 250 тысяч человек — болеющих и сопереживающих граждан. К сожалению, комментарии в ее блоге отключены, поэтому дискуссий не разворачивается.