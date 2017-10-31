Порошенко ударил Авакова по самому дорогому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало сына главы Министерства внутренних дела Арсена Авакова Александра. По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, произошедшее является отражением внутриполитических разборок внутри украинской элиты – в данном случае между главой МВД и президентом страны Петром Порошенко.

О задержании сына Авакова сообщил советник министра внутренних дел Илья Кива. "Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Национальное антиккоррупционное бюро Украины инициировало обыск у Александра Авакова в связи с расследованием дела о рюкзаках. По мнению следователей, их закупка для нужд МВД в 2014-2015 годах сопровождалась нецелевыми тратами.

Все коррупционные скандалы в украинской верхушке, учитывая большое количество групп влияния в стране, всегда являются отражением внутриэлитной борьбы, уверен Павел Салин. "Эти группы следят за огрехами друг друга и выносят их в политическое поле, когда это необходимо. Поэтому на 99% можно быть уверенным, что скандал является ударом по позициям Авакова, у которого затяжной конфликт с Порошенко, причем удар этот нанес именно глава украинского государства", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.





По его словам, глава МВД контролирует силовой ресурс, и у него достаточно инструментов, чтобы ответить президенту. "Но и у Порошенко хватает возможностей, чтобы нанести удар по Авакову", – подчеркнул политолог.

Дело в том, отметил аналитик, что атака на главу украинского государства может принести больше вреда главе Министерства внутренних дел, чем пользы. "Поэтому я думаю, что все ограничится информационными ударами, потому как у Порошенко много уязвимых мест, связанных с его собственностью как олигарха. Ему в любом случае не нужны имиджевые потери", – уверен Салин.

Подробностей о дальнейшем развитии событий вокруг Александра Авакова пока не сообщается. По словам того же Кивы, сына главы МВД везут в суд. "Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение", – добавил чиновник.