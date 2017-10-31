Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
О задержании сына Авакова сообщил советник министра внутренних дел Илья Кива. "Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
Национальное антиккоррупционное бюро Украины инициировало обыск у Александра Авакова в связи с расследованием дела о рюкзаках. По мнению следователей, их закупка для нужд МВД в 2014-2015 годах сопровождалась нецелевыми тратами.
Все коррупционные скандалы в украинской верхушке, учитывая большое количество групп влияния в стране, всегда являются отражением внутриэлитной борьбы, уверен Павел Салин. "Эти группы следят за огрехами друг друга и выносят их в политическое поле, когда это необходимо. Поэтому на 99% можно быть уверенным, что скандал является ударом по позициям Авакова, у которого затяжной конфликт с Порошенко, причем удар этот нанес именно глава украинского государства", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.
По его словам, глава МВД контролирует силовой ресурс, и у него достаточно инструментов, чтобы ответить президенту. "Но и у Порошенко хватает возможностей, чтобы нанести удар по Авакову", – подчеркнул политолог.
Дело в том, отметил аналитик, что атака на главу украинского государства может принести больше вреда главе Министерства внутренних дел, чем пользы. "Поэтому я думаю, что все ограничится информационными ударами, потому как у Порошенко много уязвимых мест, связанных с его собственностью как олигарха. Ему в любом случае не нужны имиджевые потери", – уверен Салин.
Подробностей о дальнейшем развитии событий вокруг Александра Авакова пока не сообщается. По словам того же Кивы, сына главы МВД везут в суд. "Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение", – добавил чиновник.
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