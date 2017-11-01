"Хватит передергивать": Аваков высказался о своих отношениях с Порошенко

Слухи о конфликте Арсена Авакова с Петром Порошенко сильно преувеличены. Глава МВД Украины призвал журналистов не передергивать факты, назвав свои отношения с украинским президентом не более чем дружескими. Украинцы ему не поверили.

Информация о ссоре Авакова и Порошенко, которая якобы произошла из-за палаточного лагеря вокруг Верховной рады – фантазии. В этом попытался убедить общественность глава МВД Украины.

"Перейдите из мира фантазий в реальность. Это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций", – написал Аваков в Twitter. И добавил, что его отношения с президентом – не более чем дружеские.

Надо отметить, что подписчики аккаунта главы МВД не очень ему поверили. Большинство комментариев под постом – советы подать в отставку, пока не поздно. Некоторые назвали его Арсеном Рюкзаковым – сославшись на скандал, который разгорелся вокруг сына министра.

Александра Авакова накануне доставили в изолятор временного содержания. По некоторым данным, туда попал еще один подозреваемый по делу о коррупции, замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Обоих задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Речь идет о растрате более 14 миллионов гривен при закупке рюкзаков для нужд МВД.

Подозреваемых по пути в изолятор завезли в клиническую больницу, где они прошли медосмотр. "Это типичная процедура перед отправлением в изолятор временного содержания Нацполиции в Косогорном переулке", – пояснила журналистка Наталия Седлецкая.

В МВД посчитали обыски у сына главы ведомства и экс-заместителя министра юридически необоснованными. "Министерство внутренних дел констатирует, что на Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы", – сказано в сообщении ведомства. Там напомнили, что следствие, начатое в 2015 году, не нашло доказательств вины Авакова-младшего.

Виноватых долго искать не пришлось. В МВД Украины уверены: за "провокацией" стоят внутренние и внешние силы, которые делают все для дискредитации тяжелой работы правоохранительных органов. А НАБУ вместо борьбы с коррупцией занимается политической деятельностью, что "является недопустимым и требует немедленной коррекции".