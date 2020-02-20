Названы поименно: рассекречены виновные в убийствах на Майдане

С момента расстрела людей на Майдане прошло шесть лет, однако украинские власти до сих пор не могут сказать людям ничего определенного о том, что произошло на самом деле. Зато депутат Госдумы Наталья Поклонская готова поименно назвать настоящих виновных в тех убийствах. прочитано 470 раз В 2014 году Украина рухнула в пропасть государственного переворота, и это падение сопровождалось и продолжает сопровождаться самыми трагическими событиями. Одним из эпизодов стал расстрел "Небесной сотни" на Майдане. ПО ТЕМЕ Рыдающий на людях Порошенко попался на чудовищном обмане Сюжеты Новости Украины Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России Арсен Борисович Аваков глава МВД Украины Ничего определенного о том, что в тот день произошло в центре Киева, руководство Украины не может сказать до сих пор. Многие эксперты указывают на то, как оперативно дорвавшиеся до власти революционеры начали заметать следы и уничтожать улики. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что трагедия произошла в результате обмана, организаторам которого нужны были сакральные жертвы. Кровью убитых они надеялись поставить страну на дыбы. Стоит признать, что свой план таинственные злодеи осуществили более чем успешно. Несмотря на то, что расстрел "Небесной сотни" она назвала обманом, в реальности жертв стрельбы Наталья Поклонская не сомневается. Она подчеркнула, что погибшими оказались, главным образом, случайные прохожие и сотрудники правоохранительных органов. Также депутат добавила, что знает поименно истинных виновников тех трагических событий. Обращаясь к украинцам, она отметила, что у тех тоже не составит труда опознать преступников. "Вы видите их лица каждый день по телевизору", – цитирует "Царьград" Наталью Поклонскую. Парламетарий подчеркнула, что речь идет о министре внутренних дел Украины Арсене Авакове и народном депутате Сергее Пашинском. По ее словам, именно эти люди обеспечивали оружием тех, кто открыл стрельбу в Киеве в те страшные дни.

Геннадий Куприянов 20 февраля 2020, 16:20 Автор: