"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью знаменитому украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, в котором поделился мыслями о перспективах отношений Киева и Москвы в ближайшее время. В частности, политик спрогнозировал нарастание "российской агрессии".
Аваков уверен, что с окончанием холодов Россия якобы будет устраивать некие провокации на Донбассе и призвал прорабатывать такой вариант развития событий. Однако глава МВД также отметил, что не верит в наступление российских войск на Незалежную, поскольку в таком случае обе стороны понесут "сокрушительные потери", что станет "катастрофой" для президента России Владимира Путина и для киевских властей.
Говорил Арсен Аваков и о протестах в Белоруссии и России. По мнению министра, они продемонстрировали хрупкость государств и их развал – лишь вопрос времени. Аваков надеется, что мировой баланс сил сыграет на руку Украине, но остаться в позиции наблюдателя у неё не выйдет. В связи с этим он призвал власти Незалежной наращивать силу и готовиться к подобным событиям.
Глава украинского МВД признался, что иногда шутит с друзьями на эту тему, мол, вдруг в России начнутся беспорядки и произойдёт смена власти, а Украина не будет к этому готовой. Политик считает, что такой ситуации допускать нельзя.
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