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"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России

"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России

Арсен Аваков. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинские власти не перестают фантазировать о возвращении Крыма и об окончании "оккупации". Но иногда их мечты выходят за грани разумного.
прочитано 3414 раз

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал интервью знаменитому украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, в котором поделился мыслями о перспективах отношений Киева и Москвы в ближайшее время. В частности, политик спрогнозировал нарастание "российской агрессии".

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Арсен Борисович Аваков

Арсен Борисович Аваков глава МВД Украины

Аваков уверен, что с окончанием холодов Россия якобы будет устраивать некие провокации на Донбассе и призвал прорабатывать такой вариант развития событий. Однако глава МВД также отметил, что не верит в наступление российских войск на Незалежную, поскольку в таком случае обе стороны понесут "сокрушительные потери", что станет "катастрофой" для президента России Владимира Путина и для киевских властей.

Говорил Арсен Аваков и о протестах в Белоруссии и России. По мнению министра, они продемонстрировали хрупкость государств и их развал – лишь вопрос времени. Аваков надеется, что мировой баланс сил сыграет на руку Украине, но остаться в позиции наблюдателя у неё не выйдет. В связи с этим он призвал власти Незалежной наращивать силу и готовиться к подобным событиям.

Глава украинского МВД признался, что иногда шутит с друзьями на эту тему, мол, вдруг в России начнутся беспорядки и произойдёт смена власти, а Украина не будет к этому готовой. Политик считает, что такой ситуации допускать нельзя.


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Автор: 3 марта 2021, 09:02 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость644118
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Страна клинических идиотов!
Гость634259
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И не надо с ними дружить!Они-идиоты!
Гость634259
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Всегда были недоделанные,у них в мозгах чего-то не хватает!
Гость641211
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Давайте жить дружно!!
Гость641211
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Мира,Вам,прозрения и процветания,любимая,Украина!..Давайте,жить,дружно!
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