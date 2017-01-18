В Техасе госпитализировали Джорджа Буша – старшего

В Техасе был госпитализирован 41-й президент США Джордж Буш Герберт Уокер Буш, передает издание KHOU со ссылкой на начальника штаба политика Джину Беккер. Она добавила, что Джордж Буш – старший находится в стабильном состоянии и с ним "все в порядке". Ожидается, что политик сможет вернуться домой уже через "пару дней". Тем не менее причина его госпитализации не раскрывается.