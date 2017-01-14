Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.
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Пострадавшие:
Погибшие:
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