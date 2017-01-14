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Происшествия

Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити"

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается.
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Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии

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Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии.
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Пострадавшие:

  1. Фардикина Дарья, 25 лет.
  2. Денесенко Анатолий, 57 лет (госпитализирован с ушибом грудной клетки).
  3. Граборева Ирина, 47 лет.
  4. Дрюмова Анастасия, 20 лет.
  5. Дрюмова Татьяна, 41 год.
  6. Панчина Ольга, 31 год.
  7. Панчина Ирина, 57 лет.
  8. Сагды Ангелина, 29 лет.
  9. Андреева Елизавета, 22 года.
  10. Сидорова Галина Александровна, 27 лет.


Погибшие:

  1. Лачининская Ольга, 60 лет.

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