Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы.

С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта. Они затронут 11 направлений автобусов и электробусов: их трассы проложат ближе к новым жилым кварталам и ключевым транспортным узлам, чтобы сделать поездки горожан комфортнее и сократить пешие подходы к остановкам.

В СВАО пересмотрят движение нескольких маршрутов. Так, транспорт районного маршрута № 746 и социальных линий № 560, 560к и 843 начнет останавливаться у второго выхода станции метро «Физтех». Дополнительно сделают остановки в ЖК «Северная слобода» и на бульваре Академика Ландау.

Маршрут № 843 также ждет корректировка: вместо участка на Дмитровском шоссе автобусы будут проходить через «Северную слободу». Это позволит жителям комплекса быстрее добираться до нужных точек района.

В ЮАО изменят расположение остановки «Ереванская улица, 28» для районного маршрута № 844 и социальных линий С823, С823а и С827. В направлении станции Москворечье Московского центрального диаметра ее перенесут ближе к пересечению с Каспийской улицей. Такое решение сократит путь пассажиров к ключевым пересадочным точкам.

Автобусы С999 с 24 января будут следовать до станции метро «Новомосковская». Это стало возможным благодаря открытию новой дороги в Коммунарке. Теперь жителям станет проще добираться до Троицкой линии метро и расположенных рядом социальных объектов.

В ЗАО продлят районные маршруты № 120 и 688 до жилого комплекса «Мичуринский парк». За счет этого жители смогут быстрее попадать к станции метро «Озерная», экономя время на дорогу.

Обновления маршрутной транспортной сети — часть масштабной работы по модернизации городской инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эти изменения — не просто корректировка схем движения, а шаг к созданию целостной, предсказуемой и комфортной транспортной системы. Москвичи получат более короткие и удобные пути к метро, МЦД и социальным объектам, а город — еще один элемент единого транспортного каркаса, связывающего жилые кварталы и ключевые узлы столицы.