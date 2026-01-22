Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями.

В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю. С 16 февраля по 1 марта столица примет фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Инициаторами масштабного события выступает правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел РФ и посольства КНР в России.

Символом наступающего праздника станет красная огненная лошадка Цзисянма — образ, вдохновленный бронзовой статуэткой эпохи династии Восточная Хань. Под ее эгидой будет представлена палитра традиционных искусств Поднебесной. Более сотни китайских артистов ожидаются из Пекина и провинций Гуандун, Хайнань, Хэнань, Внутренняя Монголия и Чжэцзян. Гости представят:

китайскую оперу с ее неповторимой мелодикой;

красочные народные танцы;

зрелищные элементы акробатики;

мастер‑классы по боевым искусствам.

Главными площадками фестиваля станут Манежная площадь и переход к площади Революции. Здесь, помимо гастрономических изысков, посетителей ждут необычные интерактивные зоны, например, стилизованный экспресс «Москва — Пекин», у которого можно завязать ленты желаний. Здесь же будет работать почтовое отделение «Почты России», откуда можно отправить открытку в Китай: дизайнеры уже подготовили пять вариантов почтовых карточек с фестивальной символикой и видами Москвы. Праздничные мероприятия также пройдут на Болотной площади, в Московском зоопарке, кинопарке «Москино», Центральном детском магазине, гастроквартале «Три вокзала. Депо», у колеса обозрения «Солнце Москвы» и других локациях.

Еще 1 февраля Китайский культурный центр в Москве запустит фотоконкурс. Участникам нужно запечатлеть моменты празднования китайского Нового года в столице и отправить снимки до 6 марта. Шестеро победителей получат полностью оплаченный тур в Китай: перелет, проживание, питание, трансферы и насыщенную культурную программу.

Фестиваль в Москве станет частью двустороннего культурного обмена. С 19 по 22 февраля в Пекине пройдет «Московская Масленица», гости которой смогут окунуться в атмосферу русских гуляний с хороводами, народными играми и блюдами национальной кухни.