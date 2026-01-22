Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин".

Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин». Там стартовала серия голосований, посвященных обновлению общественных пространств Москвы в 2025 году.

Масштабные преобразования затронули в прошлом году самые разные районы столицы. На северо‑востоке, в Отрадном и Останкинском, обновили инфраструктуру у транспортных узлов. Теперь пересадки и подходы к остановкам стали удобнее: тротуары расширили, установили современное освещение, провели дополнительное озеленение. Для жителей создали уютные зоны отдыха, оборудовали детские и спортивные площадки. Автомобилисты оценили новые парковки, а пассажиры общественного транспорта — современные остановочные павильоны.

В центре города на Трубной площади реализовали нестандартные решения по озеленению, на Триумфальной площади появилось новое комфортное общественное пространство. В Парке Горького открыли креативную игровую зону для детей, а в Милютинском саду — современную воркаут‑площадку.

За пределами центра тоже произошло немало интересного. В Зеленограде, в районе Савелки, у Большого Городского пруда обустроили многофункциональную зону отдыха. Здесь есть детские площадки для разных возрастов, пространство для пляжного волейбола и спортивная зона. Особого внимания заслуживает площадка для выгула питомцев с современными тренировочными снарядами.

На юге столицы, в Нагорном районе, появился скейт‑парк с горками, рейлами и другими элементами для трюков разной сложности. Это место уже привлекает как начинающих, так и опытных райдеров.

Чтобы наглядно увидеть перемены, участники голосований могут сравнить фотографии территорий до и после благоустройства. Уже сейчас доступны для оценки пространства в ЮАО, САО, ЦАО, СЗАО и ЗелАО. Голосования по еще пяти округам стартуют 23 января на сайте ag.mos.ru.

За участие в опросах горожане получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы, включая сувениры с символикой электронных проектов. Кроме того, баллы можно направить в благотворительные фонды, помогая тем, кто в этом нуждается.