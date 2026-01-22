Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
Тест: Какой вы зимний напиток?

Четверг 22 января

15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?
Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

130

Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин".

Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин». Там стартовала серия голосований, посвященных обновлению общественных пространств Москвы в 2025 году.

Масштабные преобразования затронули в прошлом году самые разные районы столицы. На северо‑востоке, в Отрадном и Останкинском, обновили инфраструктуру у транспортных узлов. Теперь пересадки и подходы к остановкам стали удобнее: тротуары расширили, установили современное освещение, провели дополнительное озеленение. Для жителей создали уютные зоны отдыха, оборудовали детские и спортивные площадки. Автомобилисты оценили новые парковки, а пассажиры общественного транспорта — современные остановочные павильоны.

В центре города на Трубной площади реализовали нестандартные решения по озеленению, на Триумфальной площади появилось новое комфортное общественное пространство. В Парке Горького открыли креативную игровую зону для детей, а в Милютинском саду — современную воркаут‑площадку.

За пределами центра тоже произошло немало интересного. В Зеленограде, в районе Савелки, у Большого Городского пруда обустроили многофункциональную зону отдыха. Здесь есть детские площадки для разных возрастов, пространство для пляжного волейбола и спортивная зона. Особого внимания заслуживает площадка для выгула питомцев с современными тренировочными снарядами.

На юге столицы, в Нагорном районе, появился скейт‑парк с горками, рейлами и другими элементами для трюков разной сложности. Это место уже привлекает как начинающих, так и опытных райдеров.

Чтобы наглядно увидеть перемены, участники голосований могут сравнить фотографии территорий до и после благоустройства. Уже сейчас доступны для оценки пространства в ЮАО, САО, ЦАО, СЗАО и ЗелАО. Голосования по еще пяти округам стартуют 23 января на сайте ag.mos.ru.

За участие в опросах горожане получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на товары и услуги партнеров программы, включая сувениры с символикой электронных проектов. Кроме того, баллы можно направить в благотворительные фонды, помогая тем, кто в этом нуждается.

22 января 2026, 14:50
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января
Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта
В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу
Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры. Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу.

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района. На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский».

