Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры.

Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу. В ближайшие выходные москвичей также ждет калейдоскоп ярких событий: от мастер-классов с олимпийскими чемпионами до оригинальных спортивных турниров.

24 января любители активного отдыха смогут окунуться в атмосферу народных гуляний на фестивале «Московские традиции». На катках по всему городу пройдут матчи по хоккею в валенках. Площадки распахнут двери в разное время:

музей‑заповедник «Коломенское» (10:00–15:00);

конноспортивный комплекс «Битца» (12:00–17:00);

Парк Горького (11:30–16:45);

стадион «Авангард» (14:30–17:30);

«РЖД Арена» (17:00–21:00).

Помимо хоккея, гостей ждут керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

В парке 70‑летия Победы 24 января в 17:00 стартует ледовое шоу «Пламенный лед». Фигуристы продемонстрируют номера с огненными эффектами, а затем проведут мастер‑классы по профессиональному катанию. Завершится вечер массовым танцевальным флешмобом.

В Новослободском парке в 15:00 начнется мастер‑класс по фигурному катанию — инструкторы помогут как новичкам, так и опытным спортсменам. После обучения зрителей ждет выступление фигуристки Лейлы Алиевой и коллективный флешмоб от Молодежной палаты Пресненского района. Мероприятие доступно для посетителей старше шести лет.

Олимпийский комплекс «Лужники» приглашает на встречи с звездами фигурного катания:

23 января — мастер‑класс от победительницы первенства России среди юниоров 2023–2024 Маргариты Базылюк;

24 января — занятие с серебряным призером Олимпиады Александром Энбертом;

25 января — урок от бронзовых призеров чемпионата мира 2021 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

25 января в «Лужниках» также пройдет «Зимний день московского спорта». Гостей ждут состязания, мастер‑классы и выступления артистов — вход свободный, без регистрации. Там же состоится зимний фестиваль школьного и студенческого спорта. В программе: волейбол на снегу, футбол в валенках, лыжные гонки, мастер‑классы олимпийских чемпионов.

Для любителей необычных зимних развлечений 24 января будут организованы:

турнир по городкам и боям на мечах в сквере у хаба «Некрасовка»;

флаг‑футбол на площадке у районного центра «Место встречи “Баку”» и в Липовом парке;

турниры по шаффлборду, бокс‑хоккею и настольным играм на площади Туве Янссон и в сквере у «Некрасовки»;

хоккейная эстафета в сквере имени М. П. Судакова и парке «Жужа».

перетягивание палки, бои подушками на бревне и прыжки в мешках в сквере «Надежда».

Полную программу мероприятий смотрите на сайтах проекта «Зима в Москве» и локальных площадок.