Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

Четверг 22 января

15:42"Устала страдать": Ольга Орлова сбежала из России, забрав с собой дочь 15:31Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января 15:10Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта 14:50Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году 14:36Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу 14:27Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин 14:20"Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица в Пекине" пройдут в феврале 14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР?
Зимние выходные в Москве: где в выходной сыграть в хоккей в валенках и увидеть огненное ледовое шоу

127

Афиша ключевых событий 23–25 января: фестивали, мастер-классы с чемпионами и необычные спортивные турниры.

Проект «Зима в Москве» дарит горожанам и гостям столицы насыщенную активностями программу. В ближайшие выходные москвичей также ждет калейдоскоп ярких событий: от мастер-классов с олимпийскими чемпионами до оригинальных спортивных турниров.

24 января любители активного отдыха смогут окунуться в атмосферу народных гуляний на фестивале «Московские традиции». На катках по всему городу пройдут матчи по хоккею в валенках. Площадки распахнут двери в разное время:

  • музей‑заповедник «Коломенское» (10:00–15:00);
  • конноспортивный комплекс «Битца» (12:00–17:00);
  • Парк Горького (11:30–16:45);
  • стадион «Авангард» (14:30–17:30);
  • «РЖД Арена» (17:00–21:00).

Помимо хоккея, гостей ждут керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

В парке 70‑летия Победы 24 января в 17:00 стартует ледовое шоу «Пламенный лед». Фигуристы продемонстрируют номера с огненными эффектами, а затем проведут мастер‑классы по профессиональному катанию. Завершится вечер массовым танцевальным флешмобом.

В Новослободском парке в 15:00 начнется мастер‑класс по фигурному катанию — инструкторы помогут как новичкам, так и опытным спортсменам. После обучения зрителей ждет выступление фигуристки Лейлы Алиевой и коллективный флешмоб от Молодежной палаты Пресненского района. Мероприятие доступно для посетителей старше шести лет.

Олимпийский комплекс «Лужники» приглашает на встречи с звездами фигурного катания:

  • 23 января — мастер‑класс от победительницы первенства России среди юниоров 2023–2024 Маргариты Базылюк;
  • 24 января — занятие с серебряным призером Олимпиады Александром Энбертом;
  • 25 января — урок от бронзовых призеров чемпионата мира 2021 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

25 января в «Лужниках» также пройдет «Зимний день московского спорта». Гостей ждут состязания, мастер‑классы и выступления артистов — вход свободный, без регистрации. Там же состоится зимний фестиваль школьного и студенческого спорта. В программе: волейбол на снегу, футбол в валенках, лыжные гонки, мастер‑классы олимпийских чемпионов.

Для любителей необычных зимних развлечений 24 января будут организованы:

  • турнир по городкам и боям на мечах в сквере у хаба «Некрасовка»;
  • флаг‑футбол на площадке у районного центра «Место встречи “Баку”» и в Липовом парке;
  • турниры по шаффлборду, бокс‑хоккею и настольным играм на площади Туве Янссон и в сквере у «Некрасовки»;
  • хоккейная эстафета в сквере имени М. П. Судакова и парке «Жужа».
  • перетягивание палки, бои подушками на бревне и прыжки в мешках в сквере «Надежда».

Полную программу мероприятий смотрите на сайтах проекта «Зима в Москве» и локальных площадок.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 14:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Транспортный маневр: в Москве пересмотрят 11 автобусных маршрутов с 24 января

Корректировка сделает удобнее поездки для жителей севера, запада, юга и Новомосковского округа столицы. С 24 января в нескольких округах Москвы вступят в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта.

Фестиваль "Китайский Новый год" пройдет в Москве с 16 февраля по 1 марта

В последние дни зимы российская столица наполнится восточными традициями. В 2026 году Москва в третий раз станет центром празднования Нового года по восточному календарю.

Москвичам предлагают оценить, как изменилась городская среда в 2025 году

Проголосовать за обновленные парки, скверы и спортивные зоны можно на платформе "Активный гражданин". Высказать мнение о преобразованиях в столице и получить баллы городской программы лояльности могут москвичи, присоединившиеся к опросу на платформе «Активный гражданин».

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района. На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский».

