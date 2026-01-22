Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
Тест: Какой вы зимний напиток?

Четверг 22 января

14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
62

Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов.

В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш. Увы, мама почти сразу оставила малыша – к сожалению, так нередко случается с этими животными в условиях зоопарка из‑за сложного социального поведения вида. На помощь пришли сотрудники отдела «Приматы»: они взяли на себя заботу о крохе, которому дали имя Нейтон.

С первых минут жизни малыш оказался под пристальным наблюдением зоологов. Поначалу его кормили детской молочной смесью из пипетки каждые три часа. Каждый прием пищи сопровождался мягким массажем животика — так специалисты стимулировали пищеварение. А после кормления малыша аккуратно вычесывали мягкой щеточкой, имитируя естественное вылизывание, которым обычно занимается мать.

По мере взросления режим менялся: к концу первого месяца интервал между кормлениями увеличили до 4–4,5 часов. Рацион тоже постепенно расширялся: если сначала Нейтон питался только смесью, то позже в меню появились черви, саранча и сверчки. Сейчас малыша приучают к взрослой пище — фруктам, овощам, креветкам, отварной курице и перепелиным яйцам.

Динамика роста впечатляет: в недельном возрасте детеныш весил всего 50 граммов, а к началу января его масса достигла 355 граммов. Это результат кропотливого труда и внимательного ухода, который позволил малышу окрепнуть и начать осваивать окружающий мир.

Сейчас специалисты приступили к следующему важному этапу — адаптации Нейтона в семейной группе. Малыш живет в отдельном помещении внутри родительского вольера. Так он может видеть и слышать других потто, постепенно привыкая к их обществу. Это ключевой момент в развитии примата: именно через взаимодействие с сородичами он учится поведению, необходимому для полноценной жизни в группе.

Увидеть Нейтона и его родителей можно в павильоне «Дом приматов» на новой территории зоопарка — в экспозиции «Ночной мир». Здесь воссозданы условия, близкие к естественной среде обитания потто: приглушенный свет, ветви деревьев и укромные уголки, где животные чувствуют себя в безопасности.

Потто — древесные ночные приматы из семейства лориевых, обитающие в тропических лесах Западной, Центральной и Восточной Африки. Международный союз охраны природы присвоил виду статус уязвимого, подчеркнув необходимость его защиты. Потто ведут исключительно древесный образ жизни: они никогда не спускаются на землю, передвигаясь по веткам.

22 января 2026, 14:08
Фото: mos.ru
Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района. На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский».

