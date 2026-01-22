"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района.

На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский». Ключевой точкой будущего сообщения стал новый плавучий причал у олимпийского комплекса «Лужники». Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, после которых начнется тестирование инфраструктуры.

Плавучий причал диаметром 16 метров в Лужниках — это не просто остановочный пункт, а полноценный пассажирский хаб. Он способен одновременно вместить до 80 человек, а его главная технологическая особенность — возможность заряжать электросуда во время стоянки. Подобное решение не имеет аналогов в мире: вся инфраструктура работает на электричестве и не наносит вреда окружающей среде.

Для комфорта пассажиров на причале, установили медиаэкраны, где будет транслироваться актуальное расписание, обустроили зону отдыха с удобными диванами разместили вендинговые аппараты и оборудовали санузел. Все это приятно скрасит время при ожидании рейса.

Новый регулярный речной маршрут протяженностью более четырех километров свяжет три района столицы — Дорогомилово, Хамовники и Раменки. Путешествуя по воде, пассажиры смогут любоваться знаковыми местами: природным заказником «Воробьевы горы» и олимпийским комплексом «Лужники». По оценкам специалистов, использование речного электротранспорта позволит сэкономить до 30 минут в пути по сравнению с наземными видами транспорта — особенно в часы пик, когда городские магистрали перегружены.

Всего на маршруте планируется разместить четыре плавучих причала, каждый из которых выполнен в едином современном стиле и отвечает высоким стандартам комфорта. С запуском нового направления общая протяженность регулярных речных маршрутов в Москве превысит 33 километра, что укрепит позиции водного транспорта как удобной альтернативы наземному сообщению.

Таким образом, четвертый маршрут не просто расширяет сеть электротранспорта, но и открывает жителям и гостям столицы новый взгляд на город. Речные прогулки становятся не только способом передвижения, но и возможностью по‑новому увидеть Москву, сочетая практичность с эстетическим удовольствием.