Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 22 января

14:08История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто 14:02Тест: закончи строчку культовой песни из наших любимых советских фильмов 13:36"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса 13:11Почему опасно есть даже чистый на вид городской снег – ответил химик 12:42Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы 12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса

"Лужники" становятся речной гаванью: один из причалов четвертого маршрута электросудов установили у олимпийского комплекса
100

Новый водный путь сэкономит москвичам и туристам до 30 минут и соединит три столичных района.

На Москве‑реке завершается подготовка к запуску четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта «Лужники — Киевский». Ключевой точкой будущего сообщения стал новый плавучий причал у олимпийского комплекса «Лужники». Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, после которых начнется тестирование инфраструктуры.

Плавучий причал диаметром 16 метров в Лужниках — это не просто остановочный пункт, а полноценный пассажирский хаб. Он способен одновременно вместить до 80 человек, а его главная технологическая особенность — возможность заряжать электросуда во время стоянки. Подобное решение не имеет аналогов в мире: вся инфраструктура работает на электричестве и не наносит вреда окружающей среде.

Для комфорта пассажиров на причале, установили медиаэкраны, где будет транслироваться актуальное расписание, обустроили зону отдыха с удобными диванами разместили вендинговые аппараты и оборудовали санузел. Все это приятно скрасит время при ожидании рейса.

Новый регулярный речной маршрут протяженностью более четырех километров свяжет три района столицы — Дорогомилово, Хамовники и Раменки. Путешествуя по воде, пассажиры смогут любоваться знаковыми местами: природным заказником «Воробьевы горы» и олимпийским комплексом «Лужники». По оценкам специалистов, использование речного электротранспорта позволит сэкономить до 30 минут в пути по сравнению с наземными видами транспорта — особенно в часы пик, когда городские магистрали перегружены.

Всего на маршруте планируется разместить четыре плавучих причала, каждый из которых выполнен в едином современном стиле и отвечает высоким стандартам комфорта. С запуском нового направления общая протяженность регулярных речных маршрутов в Москве превысит 33 километра, что укрепит позиции водного транспорта как удобной альтернативы наземному сообщению.

Таким образом, четвертый маршрут не просто расширяет сеть электротранспорта, но и открывает жителям и гостям столицы новый взгляд на город. Речные прогулки становятся не только способом передвижения, но и возможностью по‑новому увидеть Москву, сочетая практичность с эстетическим удовольствием.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 13:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто

История крошки Нейтона: как в Московском зоопарке спасают детеныша краснокнижного потто
Забота и внимание киперов помогли окрепнуть малышу приматов. В середине сентября в Московском зоопарке произошло радостное, но непростое событие: у пары краснокнижных приматов потто — Нелии и Нориса — появился на свет детеныш.

Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы

Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы
За 10 лет в ВАО капитально отремонтировали 25 зданий с выразительной архитектурой. На востоке Москвы продолжается масштабная работа по обновлению жилого фонда с исторической ценностью.

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
Записаться в удобный центр госуслуг можно онлайн. За последние восемь лет центры госуслуг Москвы стали важной точкой на пути автомобилистов: здесь зарегистрировали свыше 1,5 млн транспортных средств.

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
На территории около поликлиник и больниц могут с комфортом проводить время не только пациенты и их сопровождающие, но и жители окрестных домов. С начала 2025 года некоторые московские районы заметно преобразились благодаря комплексному благоустройству территорий возле новых медицинских учреждений.

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами. 24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену