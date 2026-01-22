Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы

Неоклассика возрождается: как обновляют исторические дома на востоке Москвы
2

За 10 лет в ВАО капитально отремонтировали 25 зданий с выразительной архитектурой.

На востоке Москвы продолжается масштабная работа по обновлению жилого фонда с исторической ценностью. За последние 10 лет специалисты привели в порядок 25 домов, выполненных в неоклассическом стиле. Строгая симметрия, четкие линии и богатое декоративное убранство этих зданий привлекают внимание горожан и гостей столицы, напоминая о самобытности московской архитектуры середины XX века.

Одним из ярких примеров стал семиэтажный дом 49 на Первомайской улице, возведенный в 1954 году по индивидуальному проекту. В 2022 году здесь завершился капремонт, в ходе которого восстановили первозданный облик строения с четырьмя эркерами, венчающим и межэтажными карнизами, а также балюстрадой на крыше. Мастера тщательно расчистили фасад, нанесли антигрибковую и антикоррозийную защиту, укрепили кирпичную кладку. Штукатурно‑окрасочный слой стен и цоколя обновили, а декоративные элементы бережно отреставрировали. Основной объем окрасили в темно‑желтый цвет, а для руста, эркеров и архитектурных деталей выбрали оттенок «светло‑коричневый ясень», подчеркнув пластику фасада. На крыше отремонтировали обрешетку и кровельное покрытие, восстановили около 70 цементных балясин балюстрады и покрасили тумбы.

В 2024 году обновили дом 4 в Измайловском проезде — п‑образное здание переменной этажности, построенное в 1950 году. Его отличают симметричные арочные проезды, сложная пластика оштукатуренных фасадов и богатый декор: парапет с балюстрадой, межэтажный пояс, портик входной группы, профилированные карнизы с дентикулами. Ремонт проводили по индивидуальному проекту с использованием современных отечественных материалов. Фасад расчистили, обработали антигрибковыми составами, восстановили балюстрады, наличники, пилястры с капителями и дентикулы. Зданию вернули исторические цвета: сливочно‑бежевый для основного фасада, балюстрад и карнизов, кремово‑белый — для наличников. Кроме того, заменили отливы, отремонтировали откосы, цоколь и балконные плиты, установили новые экраны на балконах и энергоэффективные двери в подъездах, смонтировали систему внешнего водостока.

В 2025 году завершился ремонт дома 9 на Мироновской улице, отметившего 70‑летний юбилей. Построенный в 1955 году в стиле поздней советской неоклассики, он украшен лепным гербом с датой постройки, розетками со звёздами и колосьями, рустом, барельефами, колоннами с капителями и венчающим карнизом с дентикулами. В ходе работ обновили фасад и крышу, заменили магистрали водоотведения, отрегулировали температурно‑влажностный режим на чердаке и обработали деревянные конструкции огнебиозащитными составами. Открытые плоскости фасада расчистили, при необходимости заменили кирпичную кладку, а керамическую плитку на верхней части парадного фасада и стены со стороны двора гидрофобизировали для защиты от осадков. Нижнюю часть рустованного фасада оштукатурили и окрасили в «светло‑коричневый ясень», восстановили историческую лепнину — венки, чаши, колосья и звезды. Входные группы обновили, установив новые двери, а также смонтировали современную систему внешнего водостока.

Эти примеры демонстрируют, как капитальный ремонт позволяет не просто продлить срок службы зданий, но и сохранить их архитектурную идентичность. Благодаря бережному подходу к реставрации, восточные районы Москвы сохраняют неповторимый облик, где каждая деталь — от балясин до лепных розеток — рассказывает историю эпохи.

22 января 2026, 12:42
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
Записаться в удобный центр госуслуг можно онлайн. За последние восемь лет центры госуслуг Москвы стали важной точкой на пути автомобилистов: здесь зарегистрировали свыше 1,5 млн транспортных средств.

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
На территории около поликлиник и больниц могут с комфортом проводить время не только пациенты и их сопровождающие, но и жители окрестных домов. С начала 2025 года некоторые московские районы заметно преобразились благодаря комплексному благоустройству территорий возле новых медицинских учреждений.

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами. 24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта.

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов. В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры.

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

