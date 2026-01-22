Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"

Записаться в удобный центр госуслуг можно онлайн.

За последние восемь лет центры госуслуг Москвы стали важной точкой на пути автомобилистов: здесь зарегистрировали свыше 1,5 млн транспортных средств. Сегодня услуга доступна в девяти локациях — семи флагманских офисах и двух районных центрах «Мои документы» (в Красносельском и Даниловском районах). Чтобы процесс прошел гладко, достаточно следовать простому алгоритму.

Все начинается с портала mos.ru. В каталоге услуг нужно открыть раздел «Транспорт», затем перейти в подраздел «Покупка, продажа, учет авто и мото». Далее — нажать на кнопку «Записаться на регистрационные действия ГИБДД в центры госуслуг» и выбрать удобные дату, время и офис.

В назначенный час следует приехать в выбранный офис и разместить автомобиль на специализированной парковке. На ресепшене администратор выдаст талон электронной очереди. Госпошлину можно оплатить как онлайн при подаче заявления, так и на месте — через банковские терминалы в здании. После этого сотрудник Госавтоинспекции пригласит к окну приема. Он проверит документы, оформит необходимые бумаги и направит на осмотр транспортного средства — процедура проходит на оборудованной площадке.

Где получить услугу:

САО: Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 8 (ТРЦ «Метрополис»);

ЮВАО: Рязанский проспект, д. 2, корп. 3 (ТРЦ «Город»);

ЮЗАО: Новоясеневский проспект, д. 1 (ТРЦ «Спектр»);

ЮАО: Кировоградская улица, д. 13а (ТРЦ Columbus);

ВАО: Щелковское шоссе, д. 75 (ТРЦ «Щёлковский»);

СЗАО: Сходненская улица, д. 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»);

ЗАО: Ярцевская улица, д. 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»);

Даниловский район: Автозаводская улица, д. 18 (ТРЦ «Ривьера»);

Красносельский район: Верхняя Красносельская улица, д. 3, стр. 2.

Флагманские центры работают с 10:00 до 22:00, районные — с 08:00 до 20:00.

Удобно, что центры госуслуг объединяют несколько этапов процедуры в одном месте: от подачи заявления до осмотра автомобиля. Предварительная запись исключает долгие очереди, а четкая организация процесса позволяет уложиться в запланированное время. Для вечно спешащих жителей Москвы это отличная возможность быстро и комфортно решить вопрос с регистрацией, перерегистрацией или снятием транспортного средства с учета.