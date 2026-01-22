Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Четверг 22 января

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
208

Записаться в удобный центр госуслуг можно онлайн.

За последние восемь лет центры госуслуг Москвы стали важной точкой на пути автомобилистов: здесь зарегистрировали свыше 1,5 млн транспортных средств. Сегодня услуга доступна в девяти локациях — семи флагманских офисах и двух районных центрах «Мои документы» (в Красносельском и Даниловском районах). Чтобы процесс прошел гладко, достаточно следовать простому алгоритму.

Все начинается с портала mos.ru. В каталоге услуг нужно открыть раздел «Транспорт», затем перейти в подраздел «Покупка, продажа, учет авто и мото». Далее — нажать на кнопку «Записаться на регистрационные действия ГИБДД в центры госуслуг» и выбрать удобные дату, время и офис.

В назначенный час следует приехать в выбранный офис и разместить автомобиль на специализированной парковке. На ресепшене администратор выдаст талон электронной очереди. Госпошлину можно оплатить как онлайн при подаче заявления, так и на месте — через банковские терминалы в здании. После этого сотрудник Госавтоинспекции пригласит к окну приема. Он проверит документы, оформит необходимые бумаги и направит на осмотр транспортного средства — процедура проходит на оборудованной площадке.

Где получить услугу:

  • САО: Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 8 (ТРЦ «Метрополис»);
  • ЮВАО: Рязанский проспект, д. 2, корп. 3 (ТРЦ «Город»);
  • ЮЗАО: Новоясеневский проспект, д. 1 (ТРЦ «Спектр»);
  • ЮАО: Кировоградская улица, д. 13а (ТРЦ Columbus);
  • ВАО: Щелковское шоссе, д. 75 (ТРЦ «Щёлковский»);
  • СЗАО: Сходненская улица, д. 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»);
  • ЗАО: Ярцевская улица, д. 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»);
  • Даниловский район: Автозаводская улица, д. 18 (ТРЦ «Ривьера»);
  • Красносельский район: Верхняя Красносельская улица, д. 3, стр. 2.

Флагманские центры работают с 10:00 до 22:00, районные — с 08:00 до 20:00.

Удобно, что центры госуслуг объединяют несколько этапов процедуры в одном месте: от подачи заявления до осмотра автомобиля. Предварительная запись исключает долгие очереди, а четкая организация процесса позволяет уложиться в запланированное время. Для вечно спешащих жителей Москвы это отличная возможность быстро и комфортно решить вопрос с регистрацией, перерегистрацией или снятием транспортного средства с учета.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 09:35
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
На территории около поликлиник и больниц могут с комфортом проводить время не только пациенты и их сопровождающие, но и жители окрестных домов. С начала 2025 года некоторые московские районы заметно преобразились благодаря комплексному благоустройству территорий возле новых медицинских учреждений.

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами. 24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта.

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов. В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры.

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

