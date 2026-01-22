Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

Долина рискует остаться жить в хрущевке Тесты Бузова твердо решила строить семью Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Четверг 22 января

12:00Звезда "Страны глухих" Дина Корзун рассказала о подготовке к роли в спектакле "Вечно живые" 10:42Боня сообщила о готовности встретиться с Собчак на фоне давнего конфликта 09:35Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах" 09:16Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году 09:1052-летний Цискаридзе неожиданно для всех сделал заявление о женитьбе 06:42Певица Слава рассекретила свой метод похудения: Без скучнейших спортзалов и диет 03:34За Алсу приударил отвергнутый Бузовой молодой обеспеченный мужчина 03:12Психолог перечислила самые неочевидные причины внезапной бессонницы у женщин 21:11"Будет продолжать депрессовать": психолог объяснил, какую роковую ошибку совершила Долина 20:35Раскрыт секрет людей, которые много едят и не толстеют 19:21"Против Telegram вводятся меры": сенатор объяснил, почему мессенджер начал работать со сбоями 18:35"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 17:11Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке 16:02Лариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 15:48Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов 15:32Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году 15:10"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену 14:16Тест: угадайте культовые советские фильмы по кадру с кудрявым героем 13:14Профессор развенчал распространенный миф о потере тепла через голову 11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году
173

На территории около поликлиник и больниц могут с комфортом проводить время не только пациенты и их сопровождающие, но и жители окрестных домов.

С начала 2025 года некоторые московские районы заметно преобразились благодаря комплексному благоустройству территорий возле новых медицинских учреждений. В общей сложности были модернизированы пространства рядом с поликлиниками и больницами в семи локациях. Таким образом жители Можайского района, Царицына, Сокольников, Филимонковского, Покровского‑Стрешнева, Новогиреева и Крюкова получили не только современные медучреждения рядом с домом, но и новые приятные пространства для отдыха.

Так, в Филимонковском районе осенью 2025 года открыла двери многопрофильная поликлиника для взрослых и детей на Лесной улице, дом 86. Учреждение площадью свыше 13,3 тысячи квадратных метров способно принимать до 750 пациентов за смену. Помимо медицинских кабинетов, здесь разместились семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. Окружающее пространство тоже претерпело изменения: вокруг здания высадили деревья и кустарники, разбили газоны, установили декоративные элементы и организовали удобную парковку.

В районе Крюково на Панфиловском проспекте возвели детскую поликлинику, рассчитанную на 320 визитов в день. Территория вокруг нее превратилась в уютное пространство с игровой площадкой, велопарковкой и вымощенными дорожками. Озеленение придало месту особый шарм, сделав его привлекательным не только для пациентов, но и для местных жителей.

Особого внимания заслуживает обновление территории нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира. Здесь создали гармоничную среду, где сочетаются практичность и эстетика: появились пышные зеленые насаждения, яркая детская площадка и зона отдыха с удобными скамейками. Здесь также проложили пешеходные дорожки, установили современное уличное освещение и разместили малые архитектурные формы, которые добавили пространству индивидуальности. Такое решение позволяет маленьким пациентам и их родителям отвлечься от больничной атмосферы, выходя на воздух.

Все эти меры направлены на то, чтобы превратить территории у медучреждений в полноценные общественные пространства — места, где москвичи могут комфортно ожидать приема, прогуливаться или просто отдыхать.

Шоу-бизнес в Telegram

22 января 2026, 09:16
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"

Полтора миллиона москвичей воспользовались услугой регистрации автомобилей в "Моих документах"
Записаться в удобный центр госуслуг можно онлайн. За последние восемь лет центры госуслуг Москвы стали важной точкой на пути автомобилистов: здесь зарегистрировали свыше 1,5 млн транспортных средств.

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов

Зимний старт: фестиваль спорта в "Лужниках" ждет школьников и студентов
В столице запланирован масштабный спортивный праздник с квестами, мастер-классами и встречами со знаменитыми атлетами. 24 января олимпийский комплекс «Лужники» превратится в центр спортивного азарта.

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году

Девять новых социальных объектов открыли ТиНАО в 2025 году
От школ до современной поликлиники – как меняется инфраструктура округов. В 2025 году в Троицкой и Новомосковском административных округах (ТиНАО) был сделан значительный шаг в развитии социальной инфраструктуры.

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

Выбор читателей

21/01Срд"Жулики!": доктор Мясников назвал "лекарства", которые нельзя покупать ни в коем случае 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 21/01СрдЛариса Долина обратилась к сдающим билеты поклонникам с пламенной речью: Очень дорожу вами! 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 21/01Срд"Величайший камбэк": стало известно, на каких условиях Алла Пугачева вернется на сцену