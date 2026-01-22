Семь районов столицы получили благоустроенные общественные пространства возле медучреждений в 2025 году

На территории около поликлиник и больниц могут с комфортом проводить время не только пациенты и их сопровождающие, но и жители окрестных домов.

С начала 2025 года некоторые московские районы заметно преобразились благодаря комплексному благоустройству территорий возле новых медицинских учреждений. В общей сложности были модернизированы пространства рядом с поликлиниками и больницами в семи локациях. Таким образом жители Можайского района, Царицына, Сокольников, Филимонковского, Покровского‑Стрешнева, Новогиреева и Крюкова получили не только современные медучреждения рядом с домом, но и новые приятные пространства для отдыха.

Так, в Филимонковском районе осенью 2025 года открыла двери многопрофильная поликлиника для взрослых и детей на Лесной улице, дом 86. Учреждение площадью свыше 13,3 тысячи квадратных метров способно принимать до 750 пациентов за смену. Помимо медицинских кабинетов, здесь разместились семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. Окружающее пространство тоже претерпело изменения: вокруг здания высадили деревья и кустарники, разбили газоны, установили декоративные элементы и организовали удобную парковку.

В районе Крюково на Панфиловском проспекте возвели детскую поликлинику, рассчитанную на 320 визитов в день. Территория вокруг нее превратилась в уютное пространство с игровой площадкой, велопарковкой и вымощенными дорожками. Озеленение придало месту особый шарм, сделав его привлекательным не только для пациентов, но и для местных жителей.

Особого внимания заслуживает обновление территории нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира. Здесь создали гармоничную среду, где сочетаются практичность и эстетика: появились пышные зеленые насаждения, яркая детская площадка и зона отдыха с удобными скамейками. Здесь также проложили пешеходные дорожки, установили современное уличное освещение и разместили малые архитектурные формы, которые добавили пространству индивидуальности. Такое решение позволяет маленьким пациентам и их родителям отвлечься от больничной атмосферы, выходя на воздух.

Все эти меры направлены на то, чтобы превратить территории у медучреждений в полноценные общественные пространства — места, где москвичи могут комфортно ожидать приема, прогуливаться или просто отдыхать.