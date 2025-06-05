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Четверг 5 июня

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На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы

На Киевском шоссе начались ремонтно-дорожные работы
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Асфальт заменят на участке протяженностью 21 км

Столичные специалисты комплекса городского хозяйства с началом теплого сезона приступили к плановым ремонтно-дорожным работам. В частности, на Киевском шоссе запланирована замена асфальтобетонного покрытия на участке от пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) до 41-го километра Киевского шоссе в обоих направлениях. Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя и появившейся колейности, которая негативно влияет на безопасность участников движения. Нынешнее покрытие было уложено здесь в 2021 году.

Ремонт дорожного полотна на Киевском шоссе уже начался. Специалисты работают в ночное время, когда на трассе минимальное количество автомобилей. Движение перекрывают частично, вперед продвигаются постепенно, участок за участком. Сам ремонт дорожного полотна также проводится в несколько этапов. Сначала специалисты срезают слой старого асфальта и вывозят его. Затем проверяют и приводят в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Лишь после этого укладывают новое асфальтобетонное покрытие и наносят разметку.

Планируется, что на проезжей части от МКАД до 41 км Киевского шоссе будет уложено свыше 900 тысяч квадратных метров асфальта.

На картах Киевское шоссе обозначено как трасса федерального значения М-3. Она является частью европейского маршрута E-101. Магистраль берет свое начало от развязки МКАД с Ленинским проспектом и далее тянется на сотни километров, пролегая, в том числе, через Калугу и Брянск. В пределах столицы шоссе проходит через Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) и является одной из основных транспортных артерий, связывающей эти части города с другими районами Москвы и Подмосковья. Кроме того, по Киевскому шоссе можно добраться до аэропорта Внуково.

В марте текущего года мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил проект реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Плановые работы затрагивают участок МКАД от 44 до 47-го километра. В частности, там обустроят правоповоротный съезд на Киевское шоссе, сделают новый правоповоротный съезд с Киевского шоссе на МКАД, реконструируют боковые проезды вдоль трассы, а также проезды внутреннего пользования и наземные пешеходные переходы. Реализация данного проекта станет вторым этапом реконструкции развязки МКАД с Киевским шоссе. Напомним, первый провели в 2014–2015 г.г.

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5 июня 2025, 10:39
Фото Е. Самарина. Mos.ru
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