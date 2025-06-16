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На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики

На Ломоносовском проспекте приводят в порядок дома в стиле советской неоклассики
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В списке на капремонт 14 жилых зданий, расположенных на этой улице.

В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта жилого фонда. Работы затрагивают не только памятники архитектуры, но и жилые дома, требующие обновления. В частности, в списке на плановый капремонт – 14 зданий, расположенных на Ломоносовском проспекте. Часть из них уже привели в порядок, часть отремонтируют в 2025 году.

Ломоносовском проспекте – крупная городская транспортная артерия, расположенная неподалеку от Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Архитектура этого района Москвы соединяет в себе типовую застройку и величественные здания, возведенные в стиле советской неоклассики. Многие были построены в середине прошлого века и требовали обновления фасадов и коммуникаций.

Одним из зданий, где уже провели капремонт, является восьмиэтажный дом 35. Его возвели в 1960 году для сотрудников и преподавателей МГУ им. Ломоносова. Уличный фасад здесь облицован керамическими блоками, а дворовый выполнен из кирпича. Форма здания и пластика фасадов простые, декоративные элементы отсутствуют. Дома такого типа возводились с 1957 по 1967 год и в то время считались одними из лучших зданий в многоэтажном строительстве.

В 2025 году специалисты столичного Фонда капитального ремонта намерены отремонтировать жилой дом по адресу: Ломоносовский проспект, д. 23. Это девятиэтажное здание построили в 1956 году. Оно сложной формы, нижний этаж парадных фасадов подчеркнут рустом, уличные фасады здания завершаются выносом крыши и подкарнизным поясом. В обширный внутренний двор ведут четыре сквозных проезда.

В доме отремонтируют фасад, крышу, подвальное помещение, заменят инженерные системы. Работы начнут с промывки, восстановления швов и поврежденной кладки. Затем обработают места намокания и отремонтируют архитектурные элементы. Еще предстоит заменить напольную плитку, экраны и отливы на балконах. На завершающем этапе фасад покроют влагозащитным составом, отремонтируют входы в подъезд и установят там новые стеклопакеты. На крыше частично заменят стропила, обрешетку и мауэрлат, восстановят перекрытия и выполнят устройство ходового настила, а потом перекроют крышу оцинкованным металлом. Кроме того, отремонтируют подвальное помещение, заменят магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

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16 июня 2025, 15:14
Фото: mos.ru
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