Новые спорткомплексы с бассейнами построят на юго-востоке и востоке Москвы

Заниматься плаванием смогут более ста человек в день

Утверждено строительство еще двух спортивных комплексов в Москве. Один появится в районе Выхино-Жулебино на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля, для другого выделена площадка в районе Восточный по адресу: улица 9 Мая, владение 28. Специалисты уже приступили к проектированию спортивных объектов, так что в скором времени жители ВАО и ЮВАО получат замечательные новые спортивные комплексы в шаговой доступности от дома.

По плану, площадь спорткомплекса на улице Миля составит 8,6 тысячи квадратных метров. В здании разместятся бассейны, ледовое поле, зал общей физической подготовки, раздевалки, а также медицинские, технические и административные помещения. По словам руководителя столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, пропускная способность нового спорткомплекса в Выхино-Жулебино рассчитана на 204 человека в смену.

Площадь спорткомплекса в районе Восточный составит четыре тысячи квадратных метров. В нем оборудуют два бассейна, зал общей физической подготовки площадью около 200 квадратных метров, раздевалки, буфет, а также медицинские, административные и технические помещения. За одну смену спорткомплекс сможет принять 116 человек.

В последние годы строительству объектов спортивной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Их проектируют с учетом современных стандартов, чтобы и посетителям, и тренерам было удобно и комфортно. Цель – создать условия, чтобы как можно больше москвичей могли включить физическую активность в свою повседневную жизнь.

Ранее сообщалось, что новый комплекс с универсальными спортивными залами появится на территории стадиона «Металлург». Там смогут заниматься спортом студенты Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. На текущий момент уже готов металлокаркас здания, возведены межэтажные перекрытия, завершен монтаж плоской кровли. Затем в помещении оборудуют спортивный зал для борьбы и гимнастики, тренажерный зал, залы для занятия боксом и йогой, три универсальных зала, а также раздевалки и душевые. К зданию будет примыкать трибуна под навесом на 600 человек, которые смогут наблюдать за матчами по футболу, регби и соревнованиями по бегу на короткие дистанции.