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Выставка в Петровском путевом дворце расскажет о ювелирном искусстве XXI века

Выставка в Петровском путевом дворце расскажет о ювелирном искусстве XXI века
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Посетители смогут увидеть работы победителей и участников конкурса Гохрана России

В Петровском путевом дворце 31 мая начнет работу выставка Гохрана РФ «Россия – любовь моя! Искусство ювелиров московского региона. XXI век». Экспозиция, подготовленная при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и Музея Москвы, представит работы современных мастеров золотого и серебряного дела, а также камнерезного, оружейного, часового искусства, ставших победителями и участниками конкурса Гохрана России «Россия. XXI век» 2024 года. Кроме того, посетители смогут совершить экскурсию по залам Петровского путевого дворца.

На выставке будут представлены уникальные образцы ограночного дела, созданные в единственном экземпляре. Мастеров, способных исполнять такие работы, в мире насчитывается не более 40 человек. Среди них Виктор Тузлуков — один из самых выдающихся огранщиков современности. Посетители также увидят образцы камнерезного искусства, созданные в традициях мастеров уральской школы и посвященные истории и фольклору России, а также холодное оружие, оформление которого выполнено тончайшей ручной гравировкой, выпиловкой и чеканкой при использовании янтаря, кости и дерева.

В особом разделе выставки представлены часы. Там можно увидеть работы Константина Чайкина, создавшего самые тонкие часы в мире, и Александра Рудника, известного своими эмалевыми работами.

Посетители смогут пройтись по залам Петровского путевого дворца, построенного в конце XVIII века по приказу Екатерины II зодчим Матвеем Казаковым, подняться по парадной лестнице, осмотреть двор-курдонер и выставку, посвященную истории дворца.

В рамках ювелирной выставки предусмотрена интересная образовательная программа. Так, 31 мая в 13:00 запланирована встреча с экскурсоводом Алмазного фонда Валерией Романовой. Она расскажет про собрание Алмазного фонда России, связанное с историей нашего государства. 1 июня в 13:00 состоится лекция мастера художественной огранки Дмитрия Саморукова «Поэзия в камне. Огранка как язык общения с миром».

7 июня в 13:00 москвичей ждут на лекции Ильгиза Фазулзянова. Всемирно известный мастер по работе с эмалью выступит с лекцией «Ювелир в современных реалиях» и расскажет о своем уникальном направлении и технике. 8 июня в 13:00 председатель Национальной ассоциации оружейных экспертов Елена Тихомирова прочитает лекцию «Современное художественное оружие». 14 июня в 13:00 состоится лекция «Искусство создания сложных часов» часового мастера и изобретателя Константина Чайкина. Его часовая мануфактура – единственная в России, где производят отечественные часы категории люкс.

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27 мая 2025, 13:52
Фото: mos.ru
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