"Елка для питомца": московские ветклиники дарят праздник четвероногим пациентам

Государственные ветклиники создают новогоднее настроение для хозяев и их любимцев.

В московских государственных ветклиниках зажглись праздничные огни: с 26 по 31 декабря 2025 года здесь проходит добрая акция «Елка для питомца». Это уже вторая зима, когда столичная госветслужба превращает визиты к врачу в маленькое чудо — чтобы даже в омраченные болезнью хвостиков дни хозяева и их четвероногие друзья могли почувствовать атмосферу праздника.

Суть акции проста и трогательна: в холлах десяти ветклиник установили нарядные елки, ветви которых украшены подарками для пушистых пациентов. После приема у врача каждый посетитель может снять с праздничного дерева сюрприз для своего любимца. Лакомства, игрушки и другие приятные мелочи — все это призвано поднять настроение хвостатым пациентам и поддержать их хозяев, которым порой приходится откладывать праздничные хлопоты из‑за болезни питомца.

Акция охватывает клиники в разных районах города:

«Коптево» (2‑й Лихачевский переулок, д. 6);

Советская ветклиника (Старокаширское шоссе, д. 2);

Калининская ветклиника (Юрьевский переулок, д. 19);

«Вешняки» (ул. Старый Гай, д. 10а);

Зеленоградская ветклиника (Зеленоград, Сосновая аллея, д. 3);

ветеринарный участок «Отрадное» (Отрадная ул., д. 2);

Яковлевская ветклиника (д. Яковлевское, вл. 4);

Бутовская ветклиника (Скобелевская ул., вл. 46);

Кунцевская ветклиника (ул. Багрицкого, д. 8б);

Московская станция по борьбе с болезнями животных (ул. Юннатов, д. 16а).

Важно, что даже в новогодние каникулы забота о питомцах не прекращается. Большинство государственных ветклиник продолжит работать по обычному графику, ежедневно принимая пациентов. Особую роль играет Московская станция по борьбе с болезнями животных на улице Юннатов: здесь сохранен круглосуточный режим работы — чтобы в любой час хозяева могли получить профессиональную помощь для своих любимцев. Уточнить расписание и забронировать визит к врачу можно двумя способами: по телефону единого контакт‑центра госветслужбы: +7 495 612‑12‑12 (круглосуточно) либо через онлайн‑запись на портале mos.ru.

Акция «Елка для питомца» — это не просто подарки, а теплый жест, который объединяет врачей, хозяев и их четвероногих друзей в преддверии праздника.