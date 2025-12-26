Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Вторник 30 декабря

09:38Беременная Лерчек перенесла экстренную операцию: Состояние ухудштлось
"Елка для питомца": московские ветклиники дарят праздник четвероногим пациентам

"Елка для питомца": московские ветклиники дарят праздник четвероногим пациентам
5

Государственные ветклиники создают новогоднее настроение для хозяев и их любимцев.

В московских государственных ветклиниках зажглись праздничные огни: с 26 по 31 декабря 2025 года здесь проходит добрая акция «Елка для питомца». Это уже вторая зима, когда столичная госветслужба превращает визиты к врачу в маленькое чудо — чтобы даже в омраченные болезнью хвостиков дни хозяева и их четвероногие друзья могли почувствовать атмосферу праздника.

Суть акции проста и трогательна: в холлах десяти ветклиник установили нарядные елки, ветви которых украшены подарками для пушистых пациентов. После приема у врача каждый посетитель может снять с праздничного дерева сюрприз для своего любимца. Лакомства, игрушки и другие приятные мелочи — все это призвано поднять настроение хвостатым пациентам и поддержать их хозяев, которым порой приходится откладывать праздничные хлопоты из‑за болезни питомца.

Акция охватывает клиники в разных районах города:

  • «Коптево» (2‑й Лихачевский переулок, д. 6);
  • Советская ветклиника (Старокаширское шоссе, д. 2);
  • Калининская ветклиника (Юрьевский переулок, д. 19);
  • «Вешняки» (ул. Старый Гай, д. 10а);
  • Зеленоградская ветклиника (Зеленоград, Сосновая аллея, д. 3);
  • ветеринарный участок «Отрадное» (Отрадная ул., д. 2);
  • Яковлевская ветклиника (д. Яковлевское, вл. 4);
  • Бутовская ветклиника (Скобелевская ул., вл. 46);
  • Кунцевская ветклиника (ул. Багрицкого, д. 8б);
  • Московская станция по борьбе с болезнями животных (ул. Юннатов, д. 16а).

Важно, что даже в новогодние каникулы забота о питомцах не прекращается. Большинство государственных ветклиник продолжит работать по обычному графику, ежедневно принимая пациентов. Особую роль играет Московская станция по борьбе с болезнями животных на улице Юннатов: здесь сохранен круглосуточный режим работы — чтобы в любой час хозяева могли получить профессиональную помощь для своих любимцев. Уточнить расписание и забронировать визит к врачу можно двумя способами: по телефону единого контакт‑центра госветслужбы: +7 495 612‑12‑12 (круглосуточно) либо через онлайн‑запись на портале mos.ru.

Акция «Елка для питомца» — это не просто подарки, а теплый жест, который объединяет врачей, хозяев и их четвероногих друзей в преддверии праздника.

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2025, 13:45
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

