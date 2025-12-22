Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков

Столица способствует развитию этого вида спорта на всех уровнях: от уличных площадок до профессиональных залов.

Баскетбол в Москве давно перерос формат дворовой игры: сегодня это масштабное движение, объединяющее десятки тысяч любителей и профессионалов. С каждым годом город создает все больше возможностей для тех, кто хочет освоить данный вид спорта.

За последние годы инфраструктура для игры в баскетбол заметно преобразилась. С 2021 года в разных округах Москвы открылось 11 современных спортивных комплексов с универсальными игровыми залами. В ближайших планах — строительство спорткомплекса в районе Москворечье‑Сабурово. Знаковым событием станет появление новых баскетбольных площадок в олимпийском комплексе «Лужники», которые планируют ввести в эксплуатацию к 2026 году. Это лишь часть масштабной программы по развитию баскетбола, охватывающей все районы столицы.

Развитие материальной базы подкрепляется качественной подготовкой кадров. Сегодня около шести тысяч человек занимаются баскетболом по дополнительным образовательным программам. Их наставниками выступают 120 квалифицированных тренеров, десять из которых удостоены почетного звания «Заслуженный тренер России». Такая система позволяет не только обучать новичков, но и выращивать спортсменов высокого уровня.

Результаты говорят сами за себя. В 2025 году москвичи составили около трети (30,7%) сборной России по баскетболу. Городская команда насчитывает 427 игроков, которые регулярно демонстрируют высокий класс на всероссийских соревнованиях. Среди недавних достижений:

золото в Единой лиге ВТБ;

бронза чемпионата России в дисциплине «баскетбольное двоеборье»;

первые и вторые места на VI летней спартакиаде молодежи России;

12 медалей на первенствах страны.

Москва не ограничивается строительством новых объектов. В городе идет активная модернизация существующей инфраструктуры. В планах — комплексный капитальный ремонт Московской баскетбольной академии на Новосибирской улице (дом 11а), что позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень.

При этом баскетбол остается доступным для всех желающих. Столичный Департамент спорта предлагает бесплатные секции, где каждый может попробовать себя в этом динамичном виде спорта. Записаться на занятия легко через портал «Московский спорт» — и уже скоро можно будет выходить на площадку, совершенствовать навыки и находить новых друзей.