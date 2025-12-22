Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах

Акция "Накорми птицу" стала доброй традицией столицы.

С наступлением холодов московские парки и скверы становятся пристанищем для множества пернатых обитателей, которым непросто найти пропитание под слоем снега и льда. Чтобы помочь зимующим птицам, в столице уже который год подряд проходит экологическая акция «Накорми птицу». До 25 января 2026 года каждый житель города может внести свой вклад: принести корм или самодельную кормушку в один из 17 специально организованных пунктов сбора в разных районах Москвы.

Суть акции — не только в практической помощи пернатым, но и в формировании бережного отношения к природе. Участие в ней становится семейным делом: взрослые и дети вместе изготавливают кормушки, подбирают подходящий корм, учатся наблюдать за птицами и понимать их потребности. При этом важно соблюдать главное правило: подкармливать птиц лишь в периоды экстремальных погодных условий — затяжных морозов, метелей, сильных снегопадов. Избыточная помощь способна нарушить естественные инстинкты пернатых, поэтому мера здесь так же важна, как и доброта.

Что именно можно принести? В пунктах сбора принимают:

специализированный корм для лесных птиц;

нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна;

просо и овес;

арахис;

кусочки сухих фруктов и ягод.

Все должно быть свежим, без соли, сахара и термической обработки. А для изготовления кормушек рекомендуется использовать экологичные материалы: дерево, фанеру, джут, керамику. Особенно трогательно выглядят «съедобные» конструкции из шишек и зерновых смесей — они не только служат укрытием, но и становятся дополнительным источником пищи.

Где оставить помощь? Удобнее всего отнести корм и кормушки в фиолетовые боксы с розовыми акцентами, установленные в волонтерских центрах «Доброе место». Они работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а пункт на Севастопольском проспекте, дом 61, корпус 13, принимает гостей ежедневно с 10:00 до 19:00.

Кроме того, помощь можно передать в экоцентрах Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Здесь двери открыты с понедельника по воскресенье с 09:00 до 16:00. Каждый экоцентр имеет свои контакты для связи — от телефонов до электронной почты, что позволяет заранее уточнить детали визита.

Акция «Накорми птицу» — это не просто сбор корма, а настоящий урок сострадания и ответственности. В прошлом году благодаря москвичам и волонтерам удалось собрать почти 500 килограммов угощений для пернатых. Такие инициативы напоминают: даже в ритме мегаполиса можно найти место для заботы о тех, кто не умеет говорить, но так нуждается в нашей поддержке.