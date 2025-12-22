Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря

14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме
Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах

Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах
160

Акция "Накорми птицу" стала доброй традицией столицы.

С наступлением холодов московские парки и скверы становятся пристанищем для множества пернатых обитателей, которым непросто найти пропитание под слоем снега и льда. Чтобы помочь зимующим птицам, в столице уже который год подряд проходит экологическая акция «Накорми птицу». До 25 января 2026 года каждый житель города может внести свой вклад: принести корм или самодельную кормушку в один из 17 специально организованных пунктов сбора в разных районах Москвы.

Суть акции — не только в практической помощи пернатым, но и в формировании бережного отношения к природе. Участие в ней становится семейным делом: взрослые и дети вместе изготавливают кормушки, подбирают подходящий корм, учатся наблюдать за птицами и понимать их потребности. При этом важно соблюдать главное правило: подкармливать птиц лишь в периоды экстремальных погодных условий — затяжных морозов, метелей, сильных снегопадов. Избыточная помощь способна нарушить естественные инстинкты пернатых, поэтому мера здесь так же важна, как и доброта.

Что именно можно принести? В пунктах сбора принимают:

  • специализированный корм для лесных птиц;
  • нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна;
  • просо и овес;
  • арахис;
  • кусочки сухих фруктов и ягод.

Все должно быть свежим, без соли, сахара и термической обработки. А для изготовления кормушек рекомендуется использовать экологичные материалы: дерево, фанеру, джут, керамику. Особенно трогательно выглядят «съедобные» конструкции из шишек и зерновых смесей — они не только служат укрытием, но и становятся дополнительным источником пищи.

Где оставить помощь? Удобнее всего отнести корм и кормушки в фиолетовые боксы с розовыми акцентами, установленные в волонтерских центрах «Доброе место». Они работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а пункт на Севастопольском проспекте, дом 61, корпус 13, принимает гостей ежедневно с 10:00 до 19:00.

Кроме того, помощь можно передать в экоцентрах Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Здесь двери открыты с понедельника по воскресенье с 09:00 до 16:00. Каждый экоцентр имеет свои контакты для связи — от телефонов до электронной почты, что позволяет заранее уточнить детали визита.

Акция «Накорми птицу» — это не просто сбор корма, а настоящий урок сострадания и ответственности. В прошлом году благодаря москвичам и волонтерам удалось собрать почти 500 килограммов угощений для пернатых. Такие инициативы напоминают: даже в ритме мегаполиса можно найти место для заботы о тех, кто не умеет говорить, но так нуждается в нашей поддержке.

22 декабря 2025, 12:53
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков
Столица способствует развитию этого вида спорта на всех уровнях: от уличных площадок до профессиональных залов. Баскетбол в Москве давно перерос формат дворовой игры: сегодня это масштабное движение, объединяющее десятки тысяч любителей и профессионалов.

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации
Участники программы обустраиваются в современных квартирах на Фестивальной улице. В Левобережном районе Северного административного округа (САО) Москвы начался важный этап программы реновации: первые дома старого жилого фонда расселены, а их жители обрели новое жилье в современной новостройке.

Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ

Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ
В программе – разнообразие спортивных мероприятий от бочче до лыжных гонок. Зима — не повод отказываться от активного образа жизни, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны
Как тротуары превратились в площадку для развития и веселья. В зеленой зоне 5‑го микрорайона Теплого Стана появилось необычное пространство для детского досуга — десять оригинальных игровых зон, встроенных прямо в тротуарное покрытие.

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа. Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения.

