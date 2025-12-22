Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации

В Левобережном районе стартовали переезды по реновации
192

Участники программы обустраиваются в современных квартирах на Фестивальной улице.

В Левобережном районе Северного административного округа (САО) Москвы начался важный этап программы реновации: первые дома старого жилого фонда расселены, а их жители обрели новое жилье в современной новостройке. Важно, что при улучшении жилищных условий горожанам не приходится отказываться от привычной инфраструктуры.

Осенью 2025 года было завершено расселение трех корпусов дома 96 на Ленинградском шоссе, где проживали почти 550 человек. Теперь бывшие обитатели старых пятиэтажек стали счастливыми обладателями квартир в новом жилом комплексе на улице Фестивальной, дом 15, корпус 2. Переезд прошел максимально комфортно: квартиры в новостройке уже имеют улучшенную отделку, поэтому жителям не пришлось тратить время и средства на ремонт. Жители еще одного корпуса находятся в процессе заключения договоров.

Новый адрес — это не только современный ЖК, но и продуманная среда для жизни. Прилегающая к новостройке территория является полноценным общественным пространством: здесь появились зеленые насаждения, детская и спортивная площадки, уютные лавочки для отдыха. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения для объектов социально‑бытового назначения — магазинов, аптек, бытовых сервисов. Удобно, когда такая необходимая для комфортной жизни в городе инфраструктура доступна буквально у порога дома.

Ключевое преимущество переселения по программе реновации — сохранение привычного образа жизни. Новоселы остались в том же районе, буквально напротив прежних домов, поэтому им не пришлось переводить детей в новые школы и детские сады, менять поликлинику, искать замену любимым магазинам и сервисам, привыкать к новому транспортному сообщению. Станция метро «Речной вокзал» и парк Дружбы по‑прежнему остаются ближайшими точками притяжения, а значит, переезд не нарушил сложившийся ритм жизни горожан.

Впереди — продолжение программы. Всего в Левобережном районе предстоит расселить 12 старых зданий, таким образом новое жилье получат более 2,1 тысячи москвичей.

Программа реновации, утвержденная в 2017 году, охватывает около миллиона человек и предусматривает расселение 5 176 домов.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 12:37
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков

Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков
Столица способствует развитию этого вида спорта на всех уровнях: от уличных площадок до профессиональных залов. Баскетбол в Москве давно перерос формат дворовой игры: сегодня это масштабное движение, объединяющее десятки тысяч любителей и профессионалов.

Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах

Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах
Акция "Накорми птицу" стала доброй традицией столицы. С наступлением холодов московские парки и скверы становятся пристанищем для множества пернатых обитателей, которым непросто найти пропитание под слоем снега и льда.

Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ

Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ
В программе – разнообразие спортивных мероприятий от бочче до лыжных гонок. Зима — не повод отказываться от активного образа жизни, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны
Как тротуары превратились в площадку для развития и веселья. В зеленой зоне 5‑го микрорайона Теплого Стана появилось необычное пространство для детского досуга — десять оригинальных игровых зон, встроенных прямо в тротуарное покрытие.

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа. Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения.

