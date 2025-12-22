Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ

В программе – разнообразие спортивных мероприятий от бочче до лыжных гонок.

Зима — не повод отказываться от активного образа жизни, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, москвичи с ОВЗ могут найти спортивное мероприятие по силам и интересам. В преддверии Нового года и в праздничные дни в городе пройдут интересные события.

Открывает череду состязаний новогодний фестиваль спорта, который состоится 27 декабря с 10:30 до 13:00 в Реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде (корпус 309). Мероприятие открыто для участников от 6 лет и предложит сразу несколько увлекательных турниров. Гости смогут испытать себя в бочче — игре, развивающей точность и стратегию, посоревноваться в меткости в дартсе, освоить правила жульбака, продемонстрировать ловкость в настольном теннисе или проявить тактическое мышление в корнхоле. Победители в каждой дисциплине определятся по наибольшему количеству набранных очков.

Чтобы принять участие, достаточно прийти на место проведения — регистрация проходит непосредственно перед началом фестиваля. При этом важно заранее подготовить документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск по форме № 1144н и справку об инвалидности.

После новогодних каникул спортивная программа продолжится рождественским турниром по бадминтону для лиц с интеллектуальными нарушениями. Он состоится 10 января с 13:00 до 15:00 в спортивном комплексе по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 4. Турнир открыт для участников старше 18 лет. Для регистрации в день мероприятия потребуются: паспорт, заявка на участие, индивидуальный или коллективный медицинский допуск и полис обязательного медицинского страхования.

11 января любителей зимних видов спорта ждут городские соревнования в природно‑историческом парке «Битцевский лес» (36‑й километр МКАД, строение 14). С 10:00 начнутся состязания в рамках Специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Участие бесплатное, но необходима предварительная подача заявки и регистрация в день соревнований.

Программа лыжных гонок включает:

классический стиль на дистанциях 100 и 1 000 метров;

свободный стиль на 500 и 1 000 метров;

смешанную эстафету в четыре этапа по 500 метров свободным стилем.

Для любителей бега на снегоступах подготовлены дистанции разной сложности: 50, 100, 200 и 800 метров. К лыжным гонкам допускаются участники старше 8 лет с нарушениями интеллекта, а к забегам на снегоступах — старше 12 лет. Всем необходимо иметь при себе соответствующую спортивную экипировку и инвентарь, подходящий для выбранной дисциплины.

Цель мероприятий — не только поддержать физическую форму участников, но и создать пространство для общения, самореализации и радостных эмоций.