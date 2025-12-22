Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря

12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке 18:56Кто вы в ссоре: тест, который расскажет о вас больше, чем вы думали 15:38Ваш айфон могут превратить в кирпич: новая хитрая схема с одним пуш-уведомлением 12:01Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение 09:33Смоете ум и удачу: главный женский запрет 20 декабря, который нельзя было нарушать 06:57Звезда "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко рассказал о съемках в экстремальных условиях 03:36Меган Маркл и принц Гарри нашли способ тайно зарабатывать на своей популярности 00:28Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной 21:31"Она перечеркнула все": психолог поставил страшный диагноз Пугачевой после ее новой песни 20:20"Кто-то из наших набьет вам лицо": соседи Долиной перешли к прямым угрозам, защищая певицу 19:14"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы 18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака
Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ

Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ
179

В программе – разнообразие спортивных мероприятий от бочче до лыжных гонок.

Зима — не повод отказываться от активного образа жизни, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, москвичи с ОВЗ могут найти спортивное мероприятие по силам и интересам. В преддверии Нового года и в праздничные дни в городе пройдут интересные события.

Открывает череду состязаний новогодний фестиваль спорта, который состоится 27 декабря с 10:30 до 13:00 в Реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде (корпус 309). Мероприятие открыто для участников от 6 лет и предложит сразу несколько увлекательных турниров. Гости смогут испытать себя в бочче — игре, развивающей точность и стратегию, посоревноваться в меткости в дартсе, освоить правила жульбака, продемонстрировать ловкость в настольном теннисе или проявить тактическое мышление в корнхоле. Победители в каждой дисциплине определятся по наибольшему количеству набранных очков.

Чтобы принять участие, достаточно прийти на место проведения — регистрация проходит непосредственно перед началом фестиваля. При этом важно заранее подготовить документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск по форме № 1144н и справку об инвалидности.

После новогодних каникул спортивная программа продолжится рождественским турниром по бадминтону для лиц с интеллектуальными нарушениями. Он состоится 10 января с 13:00 до 15:00 в спортивном комплексе по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 4. Турнир открыт для участников старше 18 лет. Для регистрации в день мероприятия потребуются: паспорт, заявка на участие, индивидуальный или коллективный медицинский допуск и полис обязательного медицинского страхования.

11 января любителей зимних видов спорта ждут городские соревнования в природно‑историческом парке «Битцевский лес» (36‑й километр МКАД, строение 14). С 10:00 начнутся состязания в рамках Специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах. Участие бесплатное, но необходима предварительная подача заявки и регистрация в день соревнований.

Программа лыжных гонок включает:

  • классический стиль на дистанциях 100 и 1 000 метров;
  • свободный стиль на 500 и 1 000 метров;
  • смешанную эстафету в четыре этапа по 500 метров свободным стилем.

Для любителей бега на снегоступах подготовлены дистанции разной сложности: 50, 100, 200 и 800 метров. К лыжным гонкам допускаются участники старше 8 лет с нарушениями интеллекта, а к забегам на снегоступах — старше 12 лет. Всем необходимо иметь при себе соответствующую спортивную экипировку и инвентарь, подходящий для выбранной дисциплины.

Цель мероприятий — не только поддержать физическую форму участников, но и создать пространство для общения, самореализации и радостных эмоций.

22 декабря 2025, 10:39
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны

На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны
Как тротуары превратились в площадку для развития и веселья. В зеленой зоне 5‑го микрорайона Теплого Стана появилось необычное пространство для детского досуга — десять оригинальных игровых зон, встроенных прямо в тротуарное покрытие.

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа. Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения.

"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе

"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе
В Москве установили скульптурные портреты создателей легендарного фильма. У любителей кинематографа появилось новое место притяжения.

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы
Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

