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Четверг 29 августа

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Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов

Современные игровые зоны Москвы: от сказочных замков до космических арт-объектов
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Современные детские площадки Москвы – это не просто места для развлечений, а настоящие центры притяжения, где дети могут познавать мир, развивать свои способности и весело проводить время.

Московские власти уделяют особое внимание обновлению и благоустройству детских площадок в столице. Эти общественные пространства становятся все более разнообразными и интересными для юных горожан. Теперь на детских игровых зонах можно найти не только традиционные качели и горки, но и целые тематические комплексы, вдохновленные историей, природой и даже научными достижениями.

Одним из ярких примеров является площадка "Авиатор" в парке "Ходынское поле". Ее дизайн отсылает к богатому авиационному прошлому этой территории – раньше здесь располагался Центральный аэродром имени М.В. Фрунзе. Теперь на площадке в две тысячи квадратных метров дети могут исследовать настоящий самолет Ил-18 и играть в увлекательные игры. Особенно приятно, что пространство адаптировано и для маломобильных посетителей.

Фото: М. Денисов / www.mos.ru

Не менее интересна и площадка "Атом" на улице Косыгина. Ее оформление навеяно темой ядерной физики и электромагнитных волн. Здесь можно увидеть необычные арт-объекты, олицетворяющие эти явления, а также большой игровой комплекс в том же стиле.

Особое внимание при создании детских зон уделяется и экологичности. Так, в Терлецком лесопарке появилась сказочная площадка с шестью домиками-замками, выполненными из натуральных материалов. Они гармонично вписываются в окружающую природную среду. Похожая концепция реализована и в парке в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки – там обустроили тематическую "Дубраву" с игровыми элементами, вдохновленными дубовой рощей.

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Кроме того, в столице активно создаются игровые зоны, вдохновленные литературными и фольклорными сюжетами. Так, в лесопарке "Кусково" появились девять сказочных площадок, где дети могут побывать в "Избушке Бабы-яги", "Логове разбойника" и других знакомых локациях. А на Новоалексеевской улице скоро появится большой игровой корабль с горками и переходами.

Таким образом, в Москве детский досуг становится максимально разнообразным и интересным. Новые игровые зоны не только радуют глаз, но и способствуют развитию фантазии и познавательных способностей юных горожан. Каждая площадка становится уникальным пространством, вдохновленным историей, природой или культурой.

Телеграм канал

29 августа 2024, 21:02
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

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