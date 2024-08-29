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Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы

Около 10 тысяч новых знаков "Осторожно, дети" появилось на дорогах Москвы
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Новая разметка должна привлечь внимание водителей к необходимости быть особенно бдительными и осторожными при движении в местах повышенной концентрации детей.

Накануне начала нового учебного года в Москве была проведена масштабная работа по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Специалисты городских служб нанесли на дороги предупреждающие знаки, предназначенные для привлечения внимания водителей к возможному появлению детей на проезжей части.

Данная мера является ежегодной традицией, связанной с увеличением числа юных участников дорожного движения в период начала занятий в школах и детских садах.

"Перед Днем знаний проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Это делается для того, чтобы предупредить автомобилистов о необходимости проявлять особую осторожность и снижать скорость в местах повышенной концентрации детей.

В этом году на проезжую часть нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети", которые дублируют дорожный знак "Дети". Данная разметка относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную с использованием холодного пластика. Этот материал обладает высокой стойкостью и не деформируется при нанесении. Кроме того, в его состав входят специальные стеклошарики, повышающие светоотражающие свойства и улучшающие видимость разметки в темное время суток.

Работы по обновлению дорожной разметки проводились преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать помехи для движения автомобилей. При этом применялось частичное ограничение движения на участках проведения работ.

Данная работа является частью масштабных усилий городских властей по созданию безопасной и комфортной городской среды для жителей столицы. Комплексный подход, включающий в себя не только обновление дорожной разметки, но и другие мероприятия, направлен на снижение рисков дорожно-транспортных происшествий в том числе с участием детей и подростков.

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29 августа 2024, 19:19
Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы
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