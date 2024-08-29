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Четверг 29 августа

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День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030"

День знаний 2024 в Москве: развлечения и активности на форуме-фестивале "Москва 2030"
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1 сентября – особенный день для школьников и студентов. В столице России подготовили множество интересных мероприятий, чтобы сделать этот праздник незабываемым.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" приглашает гостей весело и с пользой провести День знаний. На различных площадках города организованы разнообразные развлекательные и познавательные активности. 1 сентября посетителей ждут мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры, а также торжественные линейки.

Одно из ключевых событий – лекция о цифровом искусстве в парке "Зарядье" (с 18:00 до 19:00). Здесь старшеклассники и все желающие смогут узнать о новых форматах современного творчества, таких как киборгизм, сайнс-арт и ИИ-искусство. Ведущая лекции, художница Стелла Лабужская, познакомит аудиторию с многообразием цифровых художественных практик.

Юные посетители также могут проявить свои знания о Москве. В парке "Зарядье" пройдет викторина "Академики-2030" (с 14:00 до 16:15), где дети от 9 до 12 лет продемонстрируют свою эрудицию в истории и архитектуре столицы. Ведущая – продюсер Тина Канделаки.

Для любителей естественных наук организованы увлекательные мастер-классы. В "Музеоне" (с 12:00 до 20:00) можно будет провести первые химические опыты и узнать о свойствах различных веществ. А на площадке в "Экспоцентре" (с 12:00 до 20:00) юные конструкторы изучат роботов и соберут собственные автоматические устройства.

Ценители музыки смогут послушать симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении камерного симфонического оркестра в Гостином Дворе (в 12:00). Специально созданный видеоряд поможет лучше понять замысел композитора.

Помимо познавательных активностей, организаторы подготовили и развлекательную программу. В "Лужниках" (31 августа с 10:00 до 22:00 и 1 сентября с 09:00 до 21:00) пройдет ежегодный семейный фестиваль "Дети будущего", где гостей ждут мультиспортивные площадки с различными видами спорта. А первокурсники смогут отметить свой праздник на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького (в 18:00).

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29 августа 2024, 16:53
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
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