Фестиваль водных видов спорта "Открытая вода" пройдет в Крылатском 1 сентября

Столица России вновь станет эпицентром захватывающих соревнований и ярких развлечений для всей семьи.

1 сентября на Гребном канале в Крылатском состоится четвертый по счету фестиваль водных развлечений "Открытая вода". Организаторы мероприятия – Департамент спорта города Москвы – обещают, что в этом году гостей ждет настоящий праздник для ценителей экстремальных водных дисциплин.

Центральным событием фестиваля станет чемпионат России по водно-моторному спорту. Зрители смогут стать свидетелями динамичных гонок на гидроциклах в трех дисциплинах: кольцевые заезды с общим стартом, слаломные заезды на время с участием двух спортсменов, а также фристайл-выступления с демонстрацией захватывающих трюков. Четыре года назад Россия стала первой страной в мире, где был проведен официальный национальный чемпионат по этому виду спорта, и с тех пор он неизменно остается одним из самых зрелищных событий фестиваля.

Но соревнования по аквабайку – лишь часть насыщенной программы праздника. Гости также смогут наблюдать за состязаниями по мотосерфу и гидрофлаю – еще двум ярким дисциплинам водно-моторного спорта. Эти динамичные и технически сложные дисциплины вызывают неизменный восторг у публики.

Помимо спортивной составляющей, организаторы подготовили для посетителей обширную развлекательную программу. Одним из главных сюрпризов станет уникальное водное костюмированное представление с использованием флайборда и гидроцикла. Зрители станут свидетелями захватывающего дымового шоу на воде, которое создаст атмосферу настоящего праздника.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы, заезды на беговелах и самокатах, а также целый "Лего-город" для самых маленьких посетителей. Организаторы постарались, чтобы фестиваль был интересен как молодежи, так и семьям с детьми.

Фестиваль "Открытая вода" уже стал одним из самых ярких и ожидаемых событий летнего сезона в Москве. Каждый год он собирает тысячи зрителей, желающих стать частью захватывающего праздника спорта и водных развлечений. И в этом году организаторы обещают, что мероприятие будет ярче и масштабнее, чем когда-либо.