1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе

Иноагента Галкина унизили в Латвии Тесты Бузова показала нового возлюбленного Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Понедельник 12 августа

20:09Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково 19:17Нажившая серьезные проблемы Собчак готовится защищаться в суде 19:09На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой" 19:021,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе 18:1082-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 18:04Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района 17:03В громкий инцидент с Галкиным* внезапно вмешался Пригожин 17:01Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого 16:10Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан 15:33Названа причина краха романа Бородиной со звездой шоу "Последний герой" 14:02Тест: Сможешь узнать советский фильм по платью героини? 14:00"Чтоб глаз горел": Лолита объяснила свое появление на сцене нетрезвой 13:54"Москва 2030" подстегивает развитие внутреннего туризма – эксперт 13:05Заболевшая онкологией Светлана Светличная не будет лечиться 12:50В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области 11:43Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности 11:01Бузова показала нового возлюбленного: поклонники уже знают имя 10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе

1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе
108

Завершено более 80% работ по модернизации газопровода в Савеловском районе Северного административного округа (САО) Москвы.

В Савеловском районе активно ведется реконструкция устаревших газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене ветхих стальных труб на современные полиэтиленовые, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью.

Работы по обновлению газовой сети начались в январе 2024 года и охватывают участок между улицами Нижняя Масловка и 2-я Квесисская. Протяженность реконструируемого объекта составляет 1,8 километра, из которых уже обновлено более 1,5 километра, что составляет свыше 80% от общего объема.

Ветхие стальные трубопроводы, проложенные еще в прошлом веке, постепенно заменяются на новые высокопрочные полиэтиленовые. Такие магистрали отличаются повышенной устойчивостью к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ, что гарантирует их долгую и надежную эксплуатацию в течение 40 лет и более.

Во время проведения работ специалисты учитывают особенности городской застройки и высокую плотность инженерных коммуникаций на данной территории. Для минимизации неудобств для жителей и сохранения привычного ритма жизни района применяются методы открытой прокладки и закрытых переходов, что позволяет избежать масштабных раскопок и перекрытия дорожного движения.

Первый этап модернизации газопроводов уже завершен на улицах Нижняя Масловка и 1-я Квесисская. Новые трубопроводы подключены к действующей столичной газовой сети и готовы к бесперебойному снабжению потребителей.

Таким образом, жители Савеловского района в ближайшее время получат более надежное и безопасное газоснабжение благодаря реализации программы по замене ветхих трубопроводов на современные высокотехнологичные магистрали. Данные мероприятия не только повысят качество и надежность коммунальных услуг, но и обеспечат комфортные условия проживания для местных жителей.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили обновление газопроводов низкого и среднего давления между Ленинградским шоссе и Беломорской улицей. Там магистрали были проложены еще в XX веке, поэтому проведение таких работ стало крайне необходимым.

Телеграм канал

12 августа 2024, 19:02
Фото: www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Собянин рассказал, как Москва создает условия для развития производства

Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково

Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково
Инвестор получил участок для строительства спортивного объекта в районе Коньково. В районе Коньково, неподалеку от станции метро "Беляево", появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района

Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района
Сервис Russpass предлагает восемь бесплатных аудиогидов по усадьбам одного из районов ЦАО Москвы. Басманный район Москвы – это настоящий кладезь исторических сокровищ, хранящих в себе многовековые традиции русской усадебной культуры.

Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого

Археологические находки сезона в Новой Москве: раскрывая тайны прошлого
Территория Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы хранит в себе множество интересных археологических свидетельств прошлого. В ходе недавних изысканий специалисты обнаружили на этих землях ценные артефакты, которые позволяют пролить свет на историю освоения и развития данного региона. Одним из наиболее значимых объектов археологического наследия, исследованных в этом сезоне, стало "Селище Подосинки I", расположенное в районе Краснопахорский.

Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан

Москва готовит увлекательную программу по финансовой грамотности для юных горожан
Столичный департамент финансов разработал специальную образовательную программу для детей и подростков в рамках масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 23 по 29 августа в парке "Зарядье" пройдет Неделя финансовой грамотности, где юные участники смогут получить практические знания и навыки управления личным бюджетом.

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приглашают на тренировки по летним и зимним видам спорта
На разных площадках города подготовлена инфраструктура для занятий картингом, сноубордом и серфингом. Летними и зимними видами спорта можно будет заняться на площадках форума-фестиваля «Территория будущего.

Выбор читателей

11/08ВскВлияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 10/08Сбт6 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 11/08ВскКакие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 11/08ВскСтало известно о планах Кейт Миддлтон на август 11/08ВскСын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 12/08ПндКрасивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным