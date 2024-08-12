1,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе

Завершено более 80% работ по модернизации газопровода в Савеловском районе Северного административного округа (САО) Москвы.

В Савеловском районе активно ведется реконструкция устаревших газопроводов. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к замене ветхих стальных труб на современные полиэтиленовые, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью.

Работы по обновлению газовой сети начались в январе 2024 года и охватывают участок между улицами Нижняя Масловка и 2-я Квесисская. Протяженность реконструируемого объекта составляет 1,8 километра, из которых уже обновлено более 1,5 километра, что составляет свыше 80% от общего объема.

Ветхие стальные трубопроводы, проложенные еще в прошлом веке, постепенно заменяются на новые высокопрочные полиэтиленовые. Такие магистрали отличаются повышенной устойчивостью к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ, что гарантирует их долгую и надежную эксплуатацию в течение 40 лет и более.

Во время проведения работ специалисты учитывают особенности городской застройки и высокую плотность инженерных коммуникаций на данной территории. Для минимизации неудобств для жителей и сохранения привычного ритма жизни района применяются методы открытой прокладки и закрытых переходов, что позволяет избежать масштабных раскопок и перекрытия дорожного движения.

Первый этап модернизации газопроводов уже завершен на улицах Нижняя Масловка и 1-я Квесисская. Новые трубопроводы подключены к действующей столичной газовой сети и готовы к бесперебойному снабжению потребителей.

Таким образом, жители Савеловского района в ближайшее время получат более надежное и безопасное газоснабжение благодаря реализации программы по замене ветхих трубопроводов на современные высокотехнологичные магистрали. Данные мероприятия не только повысят качество и надежность коммунальных услуг, но и обеспечат комфортные условия проживания для местных жителей.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили обновление газопроводов низкого и среднего давления между Ленинградским шоссе и Беломорской улицей. Там магистрали были проложены еще в XX веке, поэтому проведение таких работ стало крайне необходимым.

