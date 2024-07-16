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Вторник 23 июля

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Горожанам предложили получить баллы за участие в Московской музейной неделе

Горожанам предложили получить баллы за участие в Московской музейной неделе
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Для выполнения заданий потребуется регистрация под своим именем на посещение музея. Всего в акции участвует 34 учреждения культуры Москвы.

Жителям столицы предлагается принять участие в проекте «Город знаний». Для этого потребуется в период с 15 по 21 июля посетить музей в рамках акции под названием «Московская музейная неделя». После визита в учреждение можно будет получить 700 городских баллов.

Для выполнения задания участникам необходимо зарегистрироваться под своим именем на посещение одного или нескольких из 34 музеев, участвующих в акции. Бесплатный электронный входной билет можно оформить на официальном сайте выбранного учреждения культуры.

При входе в музей потребуется просканировать билет, после чего сделать фотографию. Следующим этапом должен стать пост в социальных сетях. Гостей просят поделиться впечатлениями и отметить снимок тегами #МосковскаяМузейнаяНеделя и #ГородЗаданий.

Акция «Московская музейная неделя» проходит каждую третью неделю месяца. В это время у музеев есть свои дни, когда в них можно попасть бесплатно. Для посещения доступны Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Музей космонавтики и многие другие. С точным расписанием работы рекомендуется знакомиться на официальном сайте конкретного учреждения или на странице проекта.

Напомним, что проект под названием «Город знаний» существует несколько лет. Впервые москвичи поучаствовали в нем в январе 2022 года. С его помощью жители столицы могут не только контролировать работу городских служб, но и принимать активное участие в экологических, культурных и спортивных мероприятиях. Участниками уже выполнено более 2,3 миллиона различных заданий. Проект развивается столичным департаментом информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан в полной мере соответствует задачам, поставленным национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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16 июля 2024, 16:16
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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