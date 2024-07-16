ВДНХ приглашает гостей и жителей столицы на День шахмат

Для посетителей подготовлены игры, конкурсы, викторины, выставки и мастер-классы. Интересное занятие сможет подобрать себе каждый, вне зависимости от возраста.

20 июля на территории ВДНХ состоится масштабное празднование Дня шахмат. Для гостей подготовлены разнообразные мероприятия и развлечения. Участие осуществляется на безвозмездной основе, а зарегистрироваться в качестве гостя можно будет на месте.

На открытой площадке пройдет конкурс «Волшебные шахматы». Участников попросят нарисовать сказочного героя, который ассоциируется с шахматной фигурой. В это же время состоится викторина под названием «Веселая проверка». Начинающих шахматистов попросят решить задания из книг. Лучшие из участников получат подарки.

Почти весь день для игры будут доступны гигантские шахматы. Днем на разных локациях ВДНХ будут проходить конкурсы и викторины на шахматную тематику среди любителей.

Гости площадки также смогут посетить выставку картин в стиле сюрреализма и принять участие во взрослых и детских турнирах по шахматам и мастер-классах опытных спортсменов.

На втором этаже строения № 574 состоится блицтурнир юношей и девушек до 18 лет, а с 14:00 до 16:00 — блицтурнир для мужчин и женщин. На каждую партию отведут не более 10 минут. Любителей же приглашают на лекцию «Волшебный мир шахматных комбинаций». Профессионалов же пригласят на беседу с международным шахматным гроссмейстером. Он расскажет, как отточить мастерство и стать лучшим из лучших игроков.

Будут проведены мастер-классы для разрядников и турниры для мастеров. Состязания пройдут по круговой системе, победителя определят по количеству набранных очков.

Напомним, что ранее в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» начал работать летний шахматный клуб. Все желающие сыграть партию смогут воспользоваться специальными шахматными столами, установленными на центральной аллее Гоголевского бульвара. А необходимый инвентарь бесплатно выдадут в Федерации шахмат России на Гоголевском бульваре (дом 14, строение 1). С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.