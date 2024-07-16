Мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут в культурных центрах столицы

Для гостей подготовлена насыщенная программа. И детей, и взрослых приглашают принять участие в тренировках, мастер-классах и экскурсиях.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить культурные центры, которые организовали мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

18 июля на площадке культурного центра «Загорье», расположенного по адресу: улица Кантемировская, дом 4, корпус 2, пройдет мастер-класс «Наливное яблочко». На мероприятие приглашают участников старше шести лет. Посетителей научат изготавливать открытки в технике айрис-фолдинг — это искусство выкладывания цветных полос бумаги в определенном порядке. Участники также познакомятся с основными правилами и приемами работы в необычной технике и создадут красочную открытку с оригинальным орнаментом.

На площади рядом с культурным центром «Северный», который расположен по адресу: 3-я Северная линия, дом 17, пройдет интерактивная программа «В мире сказок». 18 июля веселый тигренок Познавай-ка проведет для детей спортивную эстафету, загадает героев известных мультфильмов и сказок, исполнит с гостями песни и танцы. Предварительная регистрация не потребуется.

На этой же локации 23 июля пройдет мастер-класс по вокалу «Ключи к вашему голосу». Мероприятие начнется с рассказа о постановке дыхания. Участники узнают, что такое атака звука, вокальная позиция и пение на опоре. После упражнений будет рассмотрено несколько музыкальных произведений с учетом состава их музыкального материала.

В парке культуры и отдыха «Озеропарк», который находится по адресу: улица Гоголя, участок № 1, пройдет концерт музыкантов, играющих на барабанах. Участники исполнят хиты рок-легенд и современные бестселлеры. Все желающие смогут попробовать себя за барабанной установкой на открытом мастер-классе.

20 июля на площадке культурного центра «Зеленоград», который расположен по адресу: город Зеленоград, Центральная площадь, дом 1, будет проходить семейная программа «Движение лета». Для гостей будут проведены танцевальные фитнес-тренировки на свежем воздухе под зажигательную латиноамериканскую музыку, а также детские мастер-классы и игры. В программу войдут бачата и латина-микс, а также настольные игры для самых юных гостей.