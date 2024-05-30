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Среда 5 июня

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На Воробьевых горах завершат строительство лыжного трамплина

На Воробьевых горах завершат строительство лыжного трамплина
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После того, как все строительные процессы будут закончены, на объекте планируется проводить спортивные тренировки и соревнования.

Городские власти приняли решение завершить строительство трамплина на Воробьевых горах. Работы проведут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы.

В 2021 году реконструкцию трамплина на Воробьевых горах проводил частный инвестор. К сожалению, в сроки он по разным причинам уложиться не смог. Через два года работа и вовсе была приостановлена. В 2023 году проведено техническое обследование незавершенного объекта, разработано и утверждено технологическое задание.

«Возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы “Спорт Москвы”. После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Сейчас готовность трамплина составляет 70%. Для завершения работ объект в мае передали организации, подведомственной Департаменту строительства города Москвы. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, в рамках которых будут выбраны подрядные компании.

Напомним, что трамплин на Воробьевых горах был построен в середине прошлого века. Его запустили в 1953 году. На тот момент он был одной из лучших тренировочных площадок на территории СССР. Трамплин использовался также при проведении как внутрисоюзных, так и международных спортивных соревнований.

После реконструкции трамплин будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Планируется использовать объект по прямому назначению. На нем вновь начнут проводить тренировки, устраивать спортивные соревнования по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Ожидается, что состязания пройдут как российского, так и международного уровня.

Открытие трамплина на Воробьевых горах после реконструкции станет одним из самых знаменательных событий для опытных и совсем юных спортсменов – лыжников.

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30 мая 2024, 08:22
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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