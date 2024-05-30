1 июня стартует новый сезон работы кинотеатра-лектория ВДНХ

Три месяца на территории площадки будут проходить показы, встречи и мастер-классы, направленные на раскрытие творческого потенциала гостей.

В День защиты детей свои двери для посетителей открывает летний кинотеатр-лекторий ВДНХ. Четвертый сезон продлится до 8 сентября. Каждую пятницу, субботу и воскресенье на площадке можно будет найти занятие по интересам.

Особая программа подготовлена для первых дней летнего месяца. Зрители увидят:

1 июня отечественные хиты «Баба-яга спасает мир» и «По щучьему велению». Невероятный интерес, который вызывают ленты, обусловлен внесением неожиданных сюжетных линий в известные истории. Добрые и поучительные сказки вряд ли оставят равнодушными как взрослых, так и юных зрителей.

2 июня фильм-сказку «Бременские музыканты». Невероятные приключения любимых героев пройдут на лоне российских природных красот.



В летние месяцы планируется показать историческую драму «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом, новинку отечественного кинопроката фильм-сказку «Летучий корабль», продолжение кинофраншизы «Хитмен. Последнее дело», романтическую комедию «Адам и Ева» и многое другое.

Летом кинотеатр будет проводить показы в вечернее время. Рекомендуется предварительно уточнять, во сколько стартует показ конкретного фильма. Важно помнить о необходимости предварительной регистрации всех гостей. Данная мера направлена на предотвращение очередей и дополнительного комфорта зрителей.

Кроме показов отечественных и зарубежных фильмов запланированы другие мероприятия. Гости смогут принять участие в различных мастер-классах, встретиться с ведущими представителями российской киноиндустрии. Организаторы проведут лекции об истории кино, жизни актеров, режиссеров.

Зрители могут не беспокоиться из-за непогоды. В дождливые вечера от неудобств будет защищать парусиновая крыша. Если же вдруг станет прохладно или ветрено, всегда можно воспользоваться теплыми пледами. Более того, конструкция зрительного зала позволяет с комфортом и без помех наслаждаться фильмом с любой точки.