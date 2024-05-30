1 июня в Москве начнут работать бассейны под открытым небом

С 1 июня для гостей и жителей столицы открывается возможность купания в бассейнах под открытым небом. Работа объектов проводится в рамках фестиваля «Лето в Москве».
Зоны отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Тщательно проработаны вопросы безопасности отдыхающих. Бассейны будут работать все лето в хорошую погоду. Искупаться и позагорать смогут все желающие.
В первый день лета свои двери для гостей откроют 18 площадок для купания. Позже их количество планируется увеличить. 1 июня начнут работать бассейны:
Проект «Московские сезоны»:
— фестивальная площадка в Зеленограде (ЗелАО);
— фестивальная площадка в районе Куркино (СЗАО);
— фестивальная площадка в районе Коптево (САО);
— фестивальная площадка возле станции метро «Некрасовка» (ЮВАО);
— фестивальная площадка возле станции метро «Алма-Атинская» (ЮАО);
— фестивальная площадка на улице Перерве (ЮВАО);
— фестивальная площадка в районе Гольяново (ВАО);
— фестивальная площадка в районе Теплый Стан (ЮЗАО);
— фестивальная площадка в районе Вешняки (ВАО);
— фестивальная площадка на Сухонской улице (СВАО);
— фестивальная площадка в проезде Серебрякова (СВАО);
— фестивальная площадка на Мичуринском проспекте (ЗАО).
Парки:
— ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);
— парк 50-летия Октября (ЗАО);
— парк «Ходынское поле» (САО);
— парк «Дубки» (САО);
— парк «Сокольники» (ВАО);
— парк «Красная Пресня» (ЦАО).
Безопасность на площадках обеспечат сотрудники бассейнов. Возле зон отдыха в обязательном порядке будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи.
Важно помнить, что дети в возрасте от 3-х до 14 лет обязательно должны находиться возле бассейна под присмотром взрослых. Перед посещением объекта необходимо предварительное бронирование места. Подобная процедура проводится для обеспечения комфорта отдыхающих. Перед входом гостей попросят ознакомиться с правилами посещения.