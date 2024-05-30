1 июня в Москве начнут работать бассейны под открытым небом

До конца лета всем желающим будет доступна возможность искупаться и насладиться всеми прелестями курортного отдыха. Для этого даже не потребуется уезжать из Москвы.

С 1 июня для гостей и жителей столицы открывается возможность купания в бассейнах под открытым небом. Работа объектов проводится в рамках фестиваля «Лето в Москве».

Зоны отдыха оборудованы всем необходимым для комфортного времяпрепровождения. Тщательно проработаны вопросы безопасности отдыхающих. Бассейны будут работать все лето в хорошую погоду. Искупаться и позагорать смогут все желающие.

В первый день лета свои двери для гостей откроют 18 площадок для купания. Позже их количество планируется увеличить. 1 июня начнут работать бассейны:

Проект «Московские сезоны»:

— фестивальная площадка в Зеленограде (ЗелАО);

— фестивальная площадка в районе Куркино (СЗАО);

— фестивальная площадка в районе Коптево (САО);

— фестивальная площадка возле станции метро «Некрасовка» (ЮВАО);

— фестивальная площадка возле станции метро «Алма-Атинская» (ЮАО);

— фестивальная площадка на улице Перерве (ЮВАО);

— фестивальная площадка в районе Гольяново (ВАО);

— фестивальная площадка в районе Теплый Стан (ЮЗАО);

— фестивальная площадка в районе Вешняки (ВАО);

— фестивальная площадка на Сухонской улице (СВАО);

— фестивальная площадка в проезде Серебрякова (СВАО);

— фестивальная площадка на Мичуринском проспекте (ЗАО).

Парки:

— ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);

— парк 50-летия Октября (ЗАО);

— парк «Ходынское поле» (САО);

— парк «Дубки» (САО);

— парк «Сокольники» (ВАО);

— парк «Красная Пресня» (ЦАО).

Безопасность на площадках обеспечат сотрудники бассейнов. Возле зон отдыха в обязательном порядке будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи.

Важно помнить, что дети в возрасте от 3-х до 14 лет обязательно должны находиться возле бассейна под присмотром взрослых. Перед посещением объекта необходимо предварительное бронирование места. Подобная процедура проводится для обеспечения комфорта отдыхающих. Перед входом гостей попросят ознакомиться с правилами посещения.