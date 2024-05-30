На Гольяновском пруду пройдут соревнования по сап-поло

В выходные дни гости и жители столицы получат возможность полюбоваться на захватывающие игры на воде. Необычный вид спорта с каждым годом становится популярнее в России.

1 и 2 июня на Гольяновском пруду будут проходить показательные соревнования по сап-поло. Спортсмены, стоящие на специальных досках, стараются забить мяч веслом. Сапы обычно используются для передвижения по воде, но энтузиасты решили использовать их в виде спортивного инвентаря.

Каждая команда состоит из четырех игроков. Главная цель – забить мяч в ворота соперников, не используя руки, ноги или голову. Все перемещения мяча делаются только при помощи весла. Членам команды запрещено садиться, толкаться, драться и смещать ворота. Для победы отводится не так много времени. В игре всего два тайма продолжительностью менее четверти часа каждый. Выигрывает команда, забившая больше всего голов в ворота соперников.

В первый день соревнований планируется провести отборочный этап. До финала смогут дойти самые дружные и ловкие. Лучшие из лучших получат денежные призы.

В перерывах между соревнованиями спортсмены проведут мастер-классы. Они поделятся секретами мастерства. Расскажут о техниках гребли и ведения мяча. Примечательно, что водные игры становятся особенно популярными в период летних каникул и теплого времени года.

Стоит отметить, что акватория Гольяновского пруда была выбрана для показательных соревнований по сап-поло неслучайно. Три года назад на данном объекте завершился финальный этап благоустройства. В порядок приведено 1363 метра береговой полосы, поверхность воды очищена от мусора и растительности. Специалистами комплекса городского хозяйства Москвы наполнен водоем до отметки, составляющей 150 метров над уровнем моря. Сейчас общая площадь Гольяновского пруда составляет порядка 8,6 гектара. Место оказалось идеальным для проведения соревнований по сап-поло.

Ранее в рамках фестивальной недели, посвященной воде и рыбному промыслу, состоялись и другие мероприятия: сап-регата, костюмированный заплыв и экскурсия на сапбордах.