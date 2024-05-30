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Вторник 4 июня

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Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных

Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных
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С 31 мая по 2 июня в столичных парках будет организовано большое количество мероприятий. Мастер-классы, фестивали и спортивные игры рассчитаны как на детей, так и на взрослых посетителей. Рассказываем, куда можно пойти всей семьей.

Сад имени Н.Э Баумана

1 июня детей и взрослых приглашают на творческие мастер-классы по созданию поделок с эффектом иллюзий. Позже гостей ожидает концерт, приуроченный к празднованию Международного дня защиты детей.

2 июня все желающие смогут увидеть выступление коллектива, играющего на ударных инструментах.

Парк «Красная Пресня»

31 мая будет проходить мастер-класс для начинающих художников. Профессионалы поделятся опытом и покажут, как можно быстро освоить сложные техники написания картин.

1 июня особенно интересным посещение парка станет для любителей шахмат. В финале турнира гостей будет ждать сражение с настоящим гроссмейстером. Для тех, кто любит подвижные развлечения, состоится зарядка, квест и игра в казаки-разбойники.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию бумажного торта, крыльев бабочки и даже настоящего барельефа из сухоцветов.

Парк искусств «Музеон»

1 июня на Крымской набережной будет проходить занятие по астрономии. Каждый участник получит возможность понаблюдать за солнечной активностью и получить ответ на вопрос от профессионального астронома.

В этом же парке организуют занятия для ребят, которые интересуются профессиональной журналистикой. Дети и подростки смогут попробовать себя в ролях режиссера, ведущего или корреспондента.

Пелагия Тихонова / АГН Москва / www.mskagency.ru

Парк «Ангарские пруды»

1 июня для детей будет проведен мастер-класс по созданию фоторамки. Гостей, желающих научиться делать своими руками открытку с подвижными элементами, будут ждать на бесплатном обучающем занятии. Любителей рисовать картины кофе приглашают посетить специализированную площадку. В рамках этой встречи планируется раскрыть секреты мастерства.

Предусмотрена и концертная программа. Коллективы споют для гостей русские народные, джазовые композиции, а также современные поп-сочинения в хоровой аранжировке.

Парк «Сокольники»

1 июня состоится старт спортивного проекта. Он направлен не только на формирование здорового образа жизни, но и привлечение внимания к вопросам донорства костного мозга.

Детей и взрослых, которые посетят парк, ждут также выступления вокальных и инструментальных коллективов, шоу мыльных пузырей.

2 июня запланировано проведение мастер-класса по современным танцам.

Перовский парк

1 июня пройдет инклюзивный концерт, на котором выступят воспитанники столичного культурного центра. Запланирован и мастер-класс для любителей потанцевать. Занятие проведет сертифицированный тренер.

Сад «Эрмитаж»

1 и 2 июня гостей приглашают на лекции различной направленности. Для детей и подростков подготовлены интерактивные и игровые зоны. Для любителей песен и танцев состоится концерт на сцене.

Парк 50-летия Октября

1 июня состоится интерактивная программа. Всех гостей с Днем защиты детей поздравят клоуны, жонглеры и акробаты. Продолжит праздник шоу мыльных пузырей. В завершении дня на сцене парка выступят певцы и танцоры.

Парк «Кузьминки»

1 июня серию праздничных мероприятий откроет забег малышей. Участники, которые уже научились ходить, смогут показать свои умения в гонке на беговелах. Для гостей постарше подготовлены конкурсы на свежем воздухе, обучающие занятия и выступления музыкальных коллективов.

Лианозовский парк

2 июня воздушные гимнасты продемонстрируют невероятные трюки и мастерство прямо на центральной площади.

Музей-заповедник «Коломенское»

1 июня основной темой всех мастер-классов и мероприятий станет народное творчество. Гостям покажут основные промыслы, которые все еще популярны в современном мире.

Парк Горького

1 и 2 июня детей и взрослых порадуют артисты театра, цирка, танцоры и певцы. Гости не только смогут увидеть спектакли, но и поучаствовать в экспериментах и мастер-классах.

Усадьба Воронцово

1 июня на одной локации соберутся представители 20 регионов страны. Все они примут участие в конкурсе, который приурочен к году семьи в России. Гостей ждут песни и танцы.

Музей-заповедник «Царицыно»

1 июня на концертной площадке будут проходить конкурсы, встречи с экспертами, театральными деятелями и знаменитыми певцами. Родители детей с особенностями развития получат возможность проконсультироваться у педагогов и психологов.

Для юных гостей подготовлена программа, включающая активные игры на свежем воздухе.

Парк «Фили»

1 июня все желающие получат возможность принять участие в благотворительном фестивале. На сцене споют и станцуют юные артисты.

Парк Олимпийской деревни

1 июня детей и взрослых приглашают погрузиться в волшебный мир цирка. Гостей будут развлекать жонглеры, клоуны и артисты.

Детским парк имени Прямикова

1 июня запланировано проведение программы для юных гостей. Ребятам расскажут и покажут, как правильно ориентироваться в пространстве. Объяснят малышам алгоритм действий в ситуации, когда он заблудился.

Усадьба Кусково

1 июня пройдет концерт, в котором примут участие вокально-инструментальные коллективы. Для юных гостей подготовлены мастер-классы. В усадебном парке откроется выставка работ детей – учеников художественной школы.

Парк «Ходынское поле»

1 июня запланировано проведение концерта, приуроченного к празднованию Дня защиты детей. На сцене выступят вокальные и хореографические коллективы.

Парк Дружбы

1 июня детей и родителей ждет увлекательная программа. Она будет включать в себя эстафеты, развлечения и приятные сюрпризы. Для малышей организуют показ сказки кукольного спектакля.

Бабушкинский парк

1 июня ребята получат возможность принять участие в мастер-классах, которые проведут представители творческих профессий.

Сквер по Олонецкому проезду

1 июня пройдет семейный забег. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни. Принять участие смогут и малыши, и взрослые участники.

Парк «У Джамгаровского пруда»

1 июня гости приглашаются на интерактивный спектакль, который поможет малышам понять, почему важно соблюдать ПДД. Ребят также ждут веселые конкурсы и эстафеты.

Ландшафтный парк «Митино»

1 июня для гостей планируется организовать сразу несколько мастер-классов, направленных на получение знаний в сфере ИТ-технологий. Занятия будут интересны как детям, так и взрослым.

Парк «Дубки»

1 июня приглашает активных мам и детей. Для женщин организуют танцевальные разминки и розыгрыши призов. Для малышей создадут специальную зону с аниматорами и игрушками.

Гончаровский парк

1 июня гостям расскажут, как создать большую картонную аппликацию своими руками. На мастер-класс приглашают всех желающих.

Измайловский парк

1 и 2 июня организован велопробег. Принять в нем могут участие все, кто умеет управлять велосипедом, самокатом, беговелом или скейтбордом. Единая для всех дистанция составит 550 метров.

Сиреневый сад

1 июня детям и родителям расскажут, как правильно ухаживать за растениями. Посетители получат возможность самостоятельно посадить культуру и все лето наблюдать за ее ростом.

Московская усадьба Деда Мороза

1 июня для гостей будет организована развлекательная программа. Детей и взрослых ждут увлекательные интерактивы, а также конкурс талантов.

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30 мая 2024, 15:47
Пелагия Тихонова / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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