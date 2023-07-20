На юге Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Проектирование объекта уже началось.



Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в пешей доступности от станций метро "Аннино" и "Улица Академика Янгеля" и станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный строитель. Спорткомплекс расположится на улице Газопровод в районе Чертаново Южное.

Площадь будущего спортивного объекта составит 6,2 тысячи квадратных метров. Строительство начнется в первой половине 2024 года, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса составит 1,3 тысячи человек в сутки. Там оборудуют два бассейна: один будет предназначен для оздоровительного плавания, другой – для обучения детей плаванию.

Также в здании будет универсальный зал для игровых видов спорта – тенниса, волейбола, баскетбола, гандбола и флорбола, помещения для занятий хореографией и ритмической гимнастикой, буфет, раздевалка, комната медика.

Спортивный комплекс будет работать круглые сутки. Входную группу и помещения здания приспособят для маломобильных граждан, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

ФОК с бассейном также появится в районе Алтуфьево на севере города. Площадь объекта составит 4,5 тысячи квадратных метров. Здание на Стандартной улице возведут на средства инвестора.

За счет бюджета столицы построят 22 спортивных комплекса. До конца 2023 года в эксплуатацию введут шесть объектов. Подходит к концу возведение ФОКа во Внукове, футбольного поля в Зеленограде, спорткомплекса "Баланс" в Бибиреве, оздоровительного центра "Ника" в Некрасовке.

По программе комплексного развития территорий в Москве построят 11 спортивных комплексов в девяти районах города. Ими будут пользоваться жители новых районов, которые появляются на месте бывших промышленных зон. Общая площадь объектов составит 72 тысячи квадратных метров

За последние пять лет в столице появилось 28 спортивных объектов. Это районные ФОКи и комплексы федерального значения. В следующие несколько лет в эксплуатацию введут Ледовый дворец в Мневниковской пойме и Дворец спорта в Лужниках.

