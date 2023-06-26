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В Алтуфьеве инвесторы построят спорткомплекс с бассейном

В Алтуфьеве инвесторы построят спорткомплекс с бассейном

Площадь нового спорткомплекса на Стандартной улице может достигать 4,5 тысячи квадратных метров.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков объявил о начале открытого аукциона по аренде земельного участка в районе Алтуфьево. На участке, который располагается на Стандартной улице, можно будет построить спортивно-досуговый комплекс с бассейном.

По словам Щербакова, площадь территории составляет три тысячи квадратных метров. Победитель торгов заключит договор на 58 месяцев (почти пять лет). "Начальная цена годовой арендной платы составляет около 4,8 миллиона рублей, итоговая стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 6 июля", – рассказал глава департамента по конкурентной политике.

Участок находится рядом с многоэтажной жилой застройкой, школами и детскими садами. Поблизости – остановки общественного транспорта, станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Бескудниково, станция Серпуховско-Тимирязевской линии метро "Алтуфьево".

Есть ограничения на размеры объекта. Общая площадь спортивного комплекса может составлять до 4,5 тысячи квадратных метров, а высота здания – 30 метров. Как только строительство объекта завершится и его введут в эксплуатацию, инвестор получит право приобрести участок до конца срока аренды.

Заявки на участие в аукционе принимаются до понедельника, 3 июля. Торги должны состояться в четверг, 6 июля, на электронной торговой площадке "Росэлторг". Чтобы принять участие, необходимо иметь не только регистрацию, но и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Подробная информация об объектах, находящихся в городской собственности и участвующих в торгах, представлена на инвестиционном портале столицы. На сайте также можно ознакомиться с документацией, правилами проведения торгов, а также воспользоваться другими сервисами. Каждый день в разделе "Имущество от города" появляется новая информация. В настоящий момент там перечислено 6,1 тысячи объектов недвижимости.

Ранее сообщалось о том, что в Москве за счет городского бюджета построят 22 спортивных комплекса. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

26 июня 2023, 17:00
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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