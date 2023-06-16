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Пятница 16 июня

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В Москве за счет бюджета города построят 22 спорткомплекса

В Москве за счет бюджета города построят 22 спорткомплекса
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До конца этого года в эксплуатацию введут шесть объектов.

Спорткомплексы, которые планируется ввести до конца 2023 года, готовы более чем наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что один физкультурно-оздоровительный комплекс уже ввели в эксплуатацию. В высокой степени готовности находится объект в районе Северное Бутово.

"Также к завершению близятся работы на футбольном поле в Зеленограде и физкультурно-оздоровительном комплексе во Внуково. Еще в этом году мы введем ФОК "Баланс" в районе Бибирево, спорткомплекс "Ника" и Дворец спорта в Некрасовке", – уточнил Загрутдинов.

Спорткомплексы возводятся в рамках программы "Спорт Москвы". Строятся не только городские ФОКи, но и объекты федерального значения. Речь идет о здоровье горожан и формировании культуры здорового образа жизни, подчеркнул Загрутдинов.

11 спортивных комплексов возведут по программе комплексного развития территорий. Новая инфраструктура для активного образа жизни появится в девяти районах города. Общая площадь объектов составит 72 тысячи квадратных метров

Физкультурно-оздоровительные комплексы построят на месте неэффективно используемых территорий и недостроенных объектов. Реализация проектов создаст 3,5 тысячи рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что новые спорткомплексы появятся в Южном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Юго-Восточном округах.

Три объекта построят на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе. По одному спортивному комплексу возведут в Коптеве и Западном Дегунине. В Бабушкинском и Ярославском районах появятся объекты общей площадью около 13,8 тысячи квадратных метров.

Еще четыре спортивных центра общей площадью 26,7 тысячи квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий появятся в районах Солнцево, Нагорный, Обручевский и Рязанский.

За последние пять лет в Москве построили 28 спортивных объектов. В ближайшие годы в эксплуатацию введут Ледовый дворец в Мневниковской пойме и Дворец спорта в Лужниках.

16 июня 2023, 15:41
Изображение: Mos.ru
Стройкомплекс Москвы✓ Надежный источник

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