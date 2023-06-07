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На деньги от платных парковок благоустроят 150 дворов в ВАО

На деньги от платных парковок благоустроят 150 дворов в ВАО
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Управы Восточного административного округа (ВАО) опубликовали планы благоустройства на деньги от платных парковок.

В округе обновят объекты в 151 дворе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. На эти цели префектурам передали 9,8 миллиарда рублей, глава Дептранса.

По его словам, решение о передаче денег от платной парковки на благоустройство принял мэр столицы Сергей Собянин. Управы районов ВАО начали публиковать планы на 2023 год, отметил Ликсутов.

Во дворах организуют парковочные карманы для личного транспорта, пешеходные переходы и установят дорожные знаки. Также специалисты обновят газоны и обновят пешеходные переходы.

Местные жители могут выбрать объекты, которые благоустроят в первую очередь. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на "Активном гражданине".

В этом году в Москве обустроят 1,6 тысячи дворов с учетом пожеланий местных жителей, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Работы пройдут во всех округах.

Так, на северо-востоке приведут в порядок дворы вдоль Северодвинской улицы. Там обновят детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха и заменят асфальт. На Челюскинской улице установят игровые комплексы и площадки для воркаута.

В районе Сокол приведут в порядок дворы в границах улиц Панфилова и Алабяна. Специалисты приведут в порядок четыре детских площадки, одну для воркаута и одну для игры в футбол и баскетбол.

Также в этом году благоустроят территории более 160 школ и детских садов. Работы пройдут во время летних каникул. Специалисты проведут дополнительное озеленение, установят новые системы видеонаблюдения и освещения.

Крупнейшим объектом благоустройства станет территория около колледжа №23 в районе Ивановское. Там построят большую игровую зону и места для занятий спортом.

Территорию школы-интерната №52 на улице Расковой благоустроят в единой стилистике с районом Беговой. В микрорайоне Фили-Кунцево специалисты комплекса городского хозяйства обновят территории детсадов, школы №1584 и прилегающие дворы.

Программа благоустройства столичных дворов стартовала 10 лет назад. В порядок привели более 24 тысяч территорий.

7 июня 2023, 14:42
Изображение: Mos.ru
Департамент транспорта Москвы✓ Надежный источник

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