Собянин: Более 1,6 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

Дворовые территории обновляют с учетом пожеланий местных жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Градоначальник напомнил, что программа благоустройства московских дворов началась 10 лет назад. За эти годы в порядок привели более 24 тысяч дворов, уточнил мэр.

"Обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В 2023 году работы пройдут во всех округах. На северо-востоке одним из крупных проектов станет благоустройство квартала вдоль Северодвинской улицы. В семи дворах заменят асфальт, обновят детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха. На Челюскинской улице появятся игровые комплексы с каруселями и качелями, а также площадки для воркаута.

В районе Сокол на севере Москвы благоустроят два двора в границах улиц Алабяна и Панфилова. В порядок приведут четыре детских площадки, одну тренажерную и одну для игры в футбол и баскетбол.

Дворы Кутузовского проспекта разделят на функциональные зоны для детей и взрослых. Планируется установить новое спортивное и игровое оборудование, отремонтировать пешеходные дорожки, заменить покрытия на площадках.

В Зеленограде обновят дворы в районах Савелки и Старое Крюково.

"Несмотря на единый стандарт благоустройства, делаем каждый двор уникальным. Всего в этом году благоустроим больше 1,6 тыс. дворовых территорий", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о новых проектах благоустройства. Общественные пространства появятся благодаря инициативам москвичей.