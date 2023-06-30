В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем

Лента новостей

Пятница 30 июня

00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом 16:10"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва 15:50Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток 15:30"Медведь наступил на ухо": Гагарина высказалась о талантах дочери 15:10Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Арзмасовой 14:50Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры 14:30465 укусов: на двух башкирских школьников напал рой пчел 14:10Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы 13:50"Спасибо за человечность": дочь Боярского озаботилась проблемой аутизма 13:33"Нет предела совершенству": Филипп Киркоров не останавливает работу с пластическим хирургом 13:00Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин 12:40При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку 12:20"Индивидуальный план": Известный продюсер раскрыл детали реабилитации Костомарова 12:00"Легких родов": Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак 11:40На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений 11:20"Нечто невероятное и фееричное": сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова 11:00"Подарок от Бога": 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз 10:40"Салфетки, которые уничтожают запах старости": Малахов рассказал о необычном подарке из Японии 10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 16:20"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку 16:00"Ты бы лучше молчала": Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума 15:40"Смогу ходить сама": Поргина восстанавливается после сложной операции 15:20Сила воли стала страдать: Лепс дал интервью о своих хобби и образе жизни 15:00"Ты сама виновата!": Борисову жестко раскритиковали после заявления о девяти абортах 14:40"Мудрые женщины": эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106

В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106
273

Читальня на Яснополянской улице существует с 1943 года.

30 июня в Рязанском районе Москвы открылась Центральная библиотека № 106 (Яснополянская улица, дом 3, корпус 2, строение 1) после косметического ремонта, который проходил в рамках программы "Московские библиоцентры" при поддержке столичного департамента культуры.

Открытие отремонтированной библиотеки было торжественным. Для читателей подготовили интерактивную программу, частью которой стали мастер-классы и экскурсии. Вечером здесь состоялась встреча с писательницей, историком и краеведом Ниной Кузьминой.

К слову, в библиотеке не только сделали косметический ремонт, но и появилась новая мебель, мультимедийная и оргтехника.

Эта читальня открылась во время Великой Отечественной войны, и тогда это место называлось Вешняковской поселковой библиотеки Ухтомского (с 3 июня 1959 года – Люберецкого) района Московской области. С 2022 года библиотека № 106 работает в составе объединения культурных центров Юго-Восточного административного округа.

Сегодня она является краеведческим центром Рязанского района. Здесь открыта постоянная выставка, которая посвящена местным достопримечательностям и истории читальни с момента ее открытия в 1943 году.

А скоро в библиотеке № 106 откроют кружки и секции для жителей Рязанского района. Их появление запланировано на начало нового творческого сезона 2023/2024.

Кстати, не так давно после капитального ремонта открылась библиотека № 119, которая располагается в Лефортове. Там обновили полы и потолки, покрасили стены, установили новые двери, привели в порядок фасад и входы, установили новые поручни, появились тактильные таблички и накладки на ступенях.

Говоря про Рязанский район, то стоит отметить, что недавно здесь появилась общедоступная парковка на 15 машино-мест. Об этом рассказывал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров. По его словам, парковка появилась там, где были незаконные постройки – на улице Михайлова, рядом с владением 4б. У того, кто организовал на участке коммерческую деятельность, не было документов на его использование. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 июня 2023, 20:15
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

По теме

В Москве проходит благоустройство территорий образовательных учреждений

На Павелецкой набережной закончился капремонт

В Рязанском районе появилась еще одна общедоступная парковка

В Рязанском районе появилась еще одна общедоступная парковка
Парковку организовали на месте незаконной стоянки. Несколько дней назад сообщалось о появлении в Рязанском районе общедоступной парковки на 15 машино-мест.

В Южнопортовом районе отреставрируют дом купца Виноградова

В Южнопортовом районе отреставрируют дом купца Виноградова
Дом купца Виноградова, который находится в Юго-Восточном административном округе Москвы, восстановит новый арендатор по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о реставрации дома купца Д.

В ЮЗАО инвестор откроет школу или детсад по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

В ЮЗАО инвестор откроет школу или детсад по программе "1 рубль за квадратный метр в год"
Новое образовательное учреждение появится в Южном Бутове. Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков объявил о запланированном на 21 июля аукционе, на который выставлено здание в Южном Бутове.

В Покровском-Стрешневе девелопер построил свыше семи километров дорог

В Покровском-Стрешневе девелопер построил свыше семи километров дорог
Москвичи выбрали названия для новых улиц в Покровском-Стрешневе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о построенных застройщикам дорогах в Покровском-Стрешневе.

В саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль "Летние дни"

В саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль "Летние дни"
Подробная программа фестиваля "Летние дни" – в материале "Дни.ру". 1 и 2 июля в саду имени Н.

Выбор читателей

29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 29/06Чтв"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 29/06ЧтвПо ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 29/06ЧтвСеменович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 29/06ЧтвБеспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 29/06Чтв"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна