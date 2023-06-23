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Пятница 23 июня

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В Москве проходит благоустройство территорий образовательных учреждений

В Москве проходит благоустройство территорий образовательных учреждений
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Работы затрагивают свыше 160 объектов во всех округах столицы.

Власти российской столицы занимаются развитием системы образования в приоритетном порядке. В городе постоянно открываются новые школы, детские сады и учебные корпусы, в том числе, при поддержке инвесторов. В зданиях образовательных учреждений проводится плановый, а при необходимости и капитальный ремонт. Их оснащают необходимым оборудованием.

Кроме того, на территориях образовательных учреждений Москвы проводится благоустройство. Работы уже стартовали, они затрагивают свыше 160 объектов во всех административных округах столицы. Перед специалистами стоит задача по организации пространств, отвечающих требованиям комфорта и безопасности.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он также подчеркнул, что на территориях образовательных учреждений появятся зоны для спорта и отдыха.

"В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений, главная задача – создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", – отметил чиновник.

Так, специалисты комплекса городского хозяйства намерены в ходе благоустройства обновить покрытия пешеходных дорожек или проложить новые, привести в порядок детские площадки и установить уличную мебель.

Кроме того, они намерены провести ремонт на футбольных, волейбольных и баскетбольных полях, а также площадках для воркаута. На территориях образовательных учреждений Москвы будут установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

Также в рамках благоустройства планируется провести озеленение. Около столичных школ и детских садов высадят новые деревья и кустарники. Все работы на териториях объектов образования должны быть завершены к началу нового учебного года, то есть к 1 сентября.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что на востоке Москвы построят учебный корпус на 400 мест. Четырехэтажное здание расположится в районе Преображенское по адресу: улица 2-я Пугачевская, дом №12А.

23 июня 2023, 15:03
Фото: mos.ru
Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

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