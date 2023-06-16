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Общедоступная парковка для 150 автомобилей появилась в Пресненском районе Москвы

Общедоступная парковка для 150 автомобилей появилась в Пресненском районе Москвы
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Для создания парковки в Пресненском районе демонтировали незаконно установленные шлагбаумы.

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров сообщил о появлении в Центральном административном округе (ЦАО) новой общедоступной парковки. Речь идет о стоянке для 150 автомобилей в Пресненском районе.

По словам Боброва, раньше там – на подъезде к домам 23 и 25 на улице 1905 года – были незаконно установлены три шлагбаума, которые пришлось демонтировать. То есть разрешительной документации на это не было. "Был осуществлен самозахват городской земли общей площадью более трех тысяч квадратных метров", – пояснил Иван Бобров.

Появившаяся на этом месте парковка будет очень кстати для жителей прилегающих многоквартирных домов. Стоянка открытая и доступна для всех. Подробная информация об экономической политики и имущественно-земельных отношениях столицы представлена на economy.mos.ru.

Стоит отметить, что Пресненский район развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь в рамках проекта, например, благоустроили территорию Московского зоопарка, Большой и Малый пруды, территорию транспортно-пересадочного узла "Шелепиха" улицы, улицы и дворовые территории, реконструирован детский парк "Пресненский". Кроме того, в районе открываются общественные пространства и создаются пешеходные зоны.

Также программа "Мой район" подразумевает строительство новых социальных объектов (школ, детских садов, культурных и спортивных центров) и реставрацию существующих зданий.

Пресненский район – один из самых знаменитых районов столицы, ведь здесь располагаются Дом Правительства РФ, здание Правительства Москвы, международный деловой центр "Москва-Сити", а также зоопарк, планетарий и другие достопримечательности.

Ранее сообщалось о том, что в Восточном административном округе (ВАО) на деньги от платных парковок благоустроят 150 дворов. Префектурам передали 9,8 миллиарда рублей, это решение было принято мэром города Сергеем Собяниным. Какие работы будут выполнены, писали "Дни.ру".

16 июня 2023, 17:55
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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