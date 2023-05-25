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Доступ к набережной в Левобережном районе освободили

Доступ к набережной в Левобережном районе освободили
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Теперь горожане имеют беспрепятственный доступ к береговой линии.

До недавнего времени сквозной проход по набережной канала имени Москвы перекрывал забор, который, как оказалось, был установлен там незаконно. Специалисты Госинспекции по недвижимости ликвидировали ограждение, и теперь берег снова доступен для горожан.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что забор построили на территории общего пользования – рядом с административным зданием (Ленинградское шоссе, вл 69 к 1). Ограждение примыкала к берегу и мешала людям свободного передвигаться по местности.

Разрешительной документации на постройку забора, по словам Боброва, не было. "Специалисты оперативно приняли меры и демонтировали незаконный объект. Теперь набережная открыта для прогулок", – сообщил он, отметив, что территория вдоль береговой линии водных объектов предназначена для общего пользования. Мол, каждый имеет право на свободный доступ к набережной.

Кстати, с начала 2023 года в Москве 40 построек общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров были признаны незаконными. Об этом недавно рассказывал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Большинство из таких объектов, по его словам, нашли в центре и на юго-востоке города.

"Объекты самостроя представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. Ими может быть признана недвижимость, возведенная на земельных участках, не предназначенных для этого, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил", – говорил Гаман.

Говоря о самовольном строительстве, стоит отметить, что распространенным нарушением является реконструкция зданий (дополнительные этажи, пристройки) и возведение отдельных строений.

Ранее Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказывал о том, что в Красносельском районе Москвы ликвидировали незаконные пристройки к историческому зданию, располагающемуся по адресу: Мясницкая улица, 13 ст2. Речь шла о доходном доме Серафимы Давыдовой. Это здание является объектом культурного наследия и охраняется государством. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

25 мая 2023, 19:49
Фото: М. Денисов / www.mos.ru
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