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Понедельник 11 декабря

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В декабре для москвичей подготовили выставки под открытым небом в парках

В декабре для москвичей подготовили выставки под открытым небом в парках
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Посещение бесплатное.

Фотовыставки под открытым небом стали доброй московской традицией. Мероприятия проходят не только в теплое время года, и зимой. Тематические выставки можно увидеть на разных площадках города.

Так, в Парке Горького к началу работы крупнейшего катка открылась фотовыставка "Зима в Парке Горького". Посетители смогут видеть снимки советского фоторепортера Эммануила Евзерихина. Представлены кадры зимнего карнавала и новогодней елки 1940-1941 годов. Самые ранний сделан в 1937 году, рассказали в Мосгорпарке.

Фотовыставка работает до 31 декабря. Экспозиция расположилась между аркой главного входа и основным павильоном проката инвентаря.

Сад имени Баумана подготовил фотовыставку, посвященную 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Представлены выдержки из его произведений и снимки природных красот республики.

Выставку организовали совместно Департамент культуры Москвы и постоянное представительство Дагестана при президенте России. Она продлится до 31 декабря.

В этом сезоне парк "Ходынское поле" представил сразу несколько проектов. Так, ко Всемирному дню домашних животных (30 ноября) в парке открылась фотовыставка "Прогулка с домашним питомцем". Снимки предоставили подписчики в социальных сетях. Посетители могут увидеть не только фотографии, но и узнать интересные факты о животных. Мероприятие продлится до 15 января 2024 года.

Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Любителей активного образа жизни заинтересует фотовыставка "Баскетбол – самый доступный вид спорта". Посетители узнают о возможностях для занятий спортом вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Снимки можно увидеть у главной входной группы "Ходынского поля". Экспозиция работает до 31 января следующего года.

Напомним, что в музее-заповеднике "Царицыно"с 9 декабря 2023 года по 27 апреля 2024-го пройдет выставка о детях российских императоров. Экспозиция раздела на несколько разделов по тематическому принципу. Гости увидят личные вещи наследников престола, архивные документы, редкие фотографии, узнают подробнее о рождении, крещении, первых годах жизни детей.

4 декабря 2023, 16:10
Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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